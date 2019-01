Schlüpft wieder ins Trikot des TB Uphusen: Max Falldorf. (Björn Hake)

Uphusen. Nach der Saison 2017/2018 hatte sich Max Falldorf dazu entschieden, in seiner Laufbahn den nächsten Schritt zu machen. Der Fußballer verabschiedete sich vom Oberligisten TB Uphusen und wechselte zum SC Paderborn. Er wollte sich in der zweiten Mannschaft des Zweitligisten durchsetzen. Falldorf erhielt bei dem Team, das in der Oberliga Westfalen unterwegs ist, jedoch nicht die erhofften Spielanteile.

Und nun ist das Kapitel Paderborn II für ihn beendet. Der 20-jährige Mittelfeldspieler kehrt zum TB Uphusen zurück. Das teilte Uphusens Sportlicher Leiter Florian Warmer mit, der froh über die Rückkehr ist: „Max hat seine Sache bei uns schon gut gemacht, bevor er nach Paderborn gegangen ist.“

Zwei Spieler haben den TBU hingegen verlassen. Leon Krämer und Daniel Younis gehören nicht mehr zum Team von Fabrizio Muzzicato. Laut Florian Warmer schließen sich beide Spieler dem Bremen-Ligisten Blumenthaler SV an.