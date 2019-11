In Hälfte eins liefen Michael Maul (r.) und der TBU Cannik Manns und Brunsbrock hinterher. Das änderte sich nach der Pause. (Björn Hake)

Die Reserve des TB Uphusen II hat die Abstiegsränge in der Fußball-Kreisliga verlassen. Das Team von Stephan Hotzan erreichte gegen den TSV Brunsbrock ein Unentschieden und damit den nötigen Zähler, um auf Rang elf zu klettern. Derweil setzte sich die Zweite des TSV Etelsen dank einer starken Defensivleistung gegen den FC Verden 04 II durch und festigte seinen Platz im Mittelfeld.

TSV Etelsen II - FC Verden 04 II 3:1 (1:0): „Das waren heute drei Big Points“, strahlte TSV-Coach Cord Clausen nach dem nicht eingeplanten Sieg seiner Mannschaft gegen die Verdener Landesliga-Reserve. Das Team von Clausen erwischte einen guten Start: Paul Barth stellte bereits nach neun Minuten im Anschluss eines Eckballs auf 1:0. Anschließend durfte Clausen stolz auf die Defensivleistung seiner Schützlinge sein, die so gut wie Nichts mehr anbrennen ließen. Besonders Lars Cordes und Kapitän Eric Nienstädt als Innenverteidiger überzeugten mit ihrer Leistung. Der zu Saisonbeginn aus Uesen zurück nach Etelsen gekommene Cordes und Nienstädt, der nach vierwöchiger Verletzungspause wieder in der Startelf stand, hatten die trickreichen und wendigen Offensivspieler der Allerstädter bestens im Griff und ließen erst einen Gegentreffer zu, als Malte Kalski aus der Distanz in der Schlussminute das Ehrentor für die Gäste erzielte.

Der FCV stellte am Schlosspark das technisch versiertere Team. Auch optisch waren die Männer von Oliver Rozehnal ihren Gastgebern überlegen. „Wir sind mit einer defensiv ausgerichteten Taktik in die Begegnung gegangen. Meine Spieler sollten auf keinen Fall zu offen agieren, um den Verdenern so wenig Räume wie möglich zu lassen“, erklärte Clausen, dessen Team unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff eine hundertprozentige Chance zum 2:0 besaß. Jan Nienstädt tauchte in Minute 44 nach einem Konter frei vor dem Verdener Kasten auf und hatte nur noch Sascha Gohde vor sich. Keeper Gohde wehrte den unplatzierten Schuss von Nienstädt ab und verhinderte mit seiner Parade die Vorentscheidung am Schlosspark. In Halbzeit zwei drängten die Männer von Rozehnal zunächst auf den Ausgleich und besaßen nach 55 Minuten auch eine zwingende Chance: Der aus Dauelsen gekommene Christoph Bührig hatte mit seinem mächtigen Schuss aus gut 25 Metern aber Pech, denn der Ball knallte gegen die Etelser Torlatte. „Geht der rein, wird es sicherlich ein anderes Spiel. So aber hatten wir Glück und konnten die Partie im direkten Gegenzug für uns entscheiden“, freute sich Clausen über die gezeigte Kaltschnäuzigkeit seines Teams, welches den sofort eingeleiteten Gegenangriff mit dem 2:0 abschloss. Dennis Witt hatte den Treffer erzielt, nachdem er von Mirko Haase maßgerecht bedient wurde (56.). Die Gäste gaben sich zwar nicht auf, fanden aber kein probates Mittel mehr, um Etelsens Bezirksliga-Reserve von der Erfolgsspur zu bringen. Die Entscheidung führte der eingewechselte Niklas Darr herbei, indem er nach Querpass von Malte Wiechers zum 3:0 traf (78.).

TB Uphusen II - TSV Brunsbrock 1:1 (0:1): Bei der Zweiten des TBU haben sich die Zeiten gewandelt: Nachdem die Mannschaft aus zehn Spielen nur einen Punkt gewann, warf das Trainertrio Mirko Kappmeier/Ingo Reich das Handtuch. Stephan Hotzan, der eigentlich für die U19 zuständig ist, und Abteilungsleiter Ingo Paul übernahmen vor drei Wochen die Verantwortung und sorgten sofort für eine Wende. Die Partie in Oyten wurde gewonnen, nun folgte ein Remis gegen eine starke Brunsbrocker Mannschaft. „Wir haben mächtig daran gearbeitet, dass wir als Team auftreten. Jeder soll für jeden da sein und auf dem Platz für den TBU kämpfen. Gegen Brunsbrock schien es so, als sollten wir an der richtigen Stellschraube gedreht haben“, freute sich Hotzan über die starke Leistung seiner Elf. Ob Hotzan, der derzeit mit der Zweiten und der U19 gemeinsam trainiert, allerdings nach der Winterpause noch das Zepter in der Hand hält, steht noch nicht fest. „Wir werden uns nach dem letzten Spiel der Herbstserie zusammensetzen. Mal sehen, zu welchem Ergebnis wir kommen“, erzählt Hotzan.

Gegen das Team von Henning Meyer bedurfte es einer großen kämpferischen Leistung, um den angestrebten Zähler zu erreichen. Die Roten Teufel präsentierten sich als gut funktionierende Einheit am Arenkamp und führten zur Pause verdient mit 1:0. Den Treffer erzielte Steffen Bockelmann, der nach langem Pass das Laufduell mit seinem Uphuser Gegenspieler gewann und den Ball aus zwölf Metern unhaltbar an dem herauseilenden Julian Paul vorbei ins Tor schob (40.). Es sollte das einzige Tor bleiben, welches der junge Paul gegen die Roten Teufel hinnehmen musste. Nach der Halbzeit stellte er mehrmals sein Können unter Beweis. Mit zunehmender Spielzeit wurde der TBU II stärker, hatte nach einer Stunde das Heft in der Hand und erarbeitete sich Chancen. Eine nutzte Sören Nobel zum 1:1-Ausgleichstreffer, als er per Kopf nach Flanke des eingewechselten Andreas Mierau traf. „Mein Team hat nicht aufgehört, an sich zu glauben. Es hat sich gegen einen starken Gegner mit dem Punkt belohnt“, war Hotzan mit dem Zähler zufrieden.