Mund abwischen, drei Punkte, weitermachen. Das gilt für den TB Uphusen nach der Heimpartie am Mittwochabend gegen die SVG Göttingen 07. Berauschend war das Spiel der Fußball-Oberliga Niedersachsen zwischen den Arenkampkickern und dem Tabellenletzten sicherlich nicht. Und das gestanden auch die Uphuser selbst ein. „In der Hinrunde belohnen wir uns für gute Spiele nicht. Nun ist es umgekehrt, trotz der dazugewonnenen Qualität“, resümierte TBU-Coach Fabrizio Muzzicato den 2:1 (1:0)-Sieg. Der Trainer sprach von einem verkrampften Spiel, in dem Philipp-Bruno Rockahr die Gastgeber nach starker Vorarbeit von Yannis Becker in Führung brachte (19.). Mitten in der stärksten Phase der Uphuser fiel der Ausgleichstreffer, bei dem TBU-Keeper Christian Ahlers-Ceglarek keine gute Figur machte. Doch die Muzzicato-Elf hatte die direkte Antwort parat: Diesmal chippte Rockahr den Ball in Beckers Lauf, der den Siegtreffer markierte (71.). „Egal, Hauptsache drei Punkte“, hieß das Fazit von Rockahr.