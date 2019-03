Besser nicht hinsehen: Der TB Uphusen, hier mit Sebastian Kurkiewicz (vorne) und Dennis Janssen, steckt im Abstiegskampf. (Björn Hake)

Zwei Minuten gegen den SC Spelle-Venhaus, neun Minuten gegen den 1. FC Wunstorf. So lange hat es jeweils gedauert, ehe der TB Uphusen in seinen ersten beiden Spielen des Jahres 2019 in Rückstand geraten ist. 0:4 hieß es am Ende daheim gegen Spelle in der Vorwoche, 0:2 (0:1) hieß es nun in Wunstorf. Damit hat der TBU einen Fehlstart nach der Winterpause in der Fußball-Oberliga Niedersachsen hingelegt.

Rotation ohne Erfolg

Auf die Auftaktpleite hatte Coach Fabrizio Muzzicato mit vier Wechseln reagiert. Für den gesperrten Nils Laabs, Kerem Sahan, Burak Yigit und Ricardo Marafona da Costa rückten Sebastian Kmiec, Philipp-Bruno Rockahr, Youness Buduar und Eugen Uschpol in die Startformation. Dennoch blieb das Bild beinahe dasselbe. Uphusen war nicht wach in den Anfangsminuten und kassierte sogleich die Strafe dafür. Ole Laabs und Rilind Neziri verpassten es, den Ball zu klären, anschließend verlor Dennis Janssen den entscheidenden Pressschlag. Die Folge: Pass auf Jordan Petrov und der markierte das 1:0 (9.). „Es ist schwer zu erklären und ärgerlich, dass sich die Mannschaft so früh in eine solch schlechte Position bringt. Das geht einfach nicht“, haderte Muzzicato.

Immerhin stimmte den Coach die restliche erste Hälfte einigermaßen positiv, denn die Reaktion der Arenkampkicker sei eine gute gewesen. Das war aber auch der Spielphilosophie der Gastgeber geschuldet. Wunstorf ergriff nicht wie Spelle die Initiative, sondern überließ dem TBU das Feld. Das mündete unter anderem in zwei Chancen von Rockahr und Mert Bicakci. Insbesondere die von Rockahr war eine verheißungsvolle. In Minute 20 ließ Wunstorfs Keeper den Ball nach vorne klatschen. Rockahr entschloss sich, den Ball voll aufs Tor zu ziehen – die falsche Entscheidung. Der Keeper reagierte stark und wehrte den Ball noch ab.

Mehr als diese Chancen und weitere gute Ansätze beobachtete Muzzicato in Hälfte eins nicht. „Die Jungs waren zwar gierig und fokussiert, aber nicht mit letzter Konsequenz. Teils wurde auch einfach zu spät geschaltet“, bemängelte der Coach. In Halbzeit zwei mehrten sich Dinge, die es zu beanstanden gab. „Wir hatten Probleme mit der kompakten Abwehr Wunstorfs. Das war nur ein kopfloses Anrennen. Das war einfach zu wenig.“

Im Sturm bot Fabrizio Muzzicato Sebastian Kurkiewicz auf, dieser blieb aber wirkungslos. Dasselbe galt auch für seine Mitstreiter in der Offensive: Rockahr und Bicakci. „Eigentlich hätten wir vorne jemanden wie Nils Laabs gebraucht“, trauerte Muzzicato dem rot-gesperrten Angreifer nach. Lange Bälle in die Spitze waren somit keine Option im Uphuser Spiel. „Und um solch eine Truppe auszuspielen, fehlt der Mannschaft einfach das Selbstvertrauen.“

Mit fortlaufender Spieldauer beobachtete Muzzicato entsprechend stetig wachsende Zweifel bei seinen Akteuren. Auch die Einwechslungen von Max Falldorf, Daniel Throl (beide 55.) und Ricardo Marafona da Costa (74.), bei denen der Coach im Arbeitszeugnis bemüht notierte, brachten keine Besserung. So kam es, dass der 1. FC Wunstorf mit dem 2:0 in der 61. Minute quasi schon den Schlusspunkt setzte. Wieder war Jordan Petrov zur Stelle.

Somit muss der TB Uphusen den Blick nach unten in der Tabelle richten, das weiß auch Fabrizio Muzzicato. „Das war insbesondere in der Offensive zu wenig, aber da gehört die ganze Mannschaft zu. Wir machen einfach in zu vielen Bereichen derzeit keine gute Figur. Jetzt kommen die Spiele gegen Heeslingen, Atlas Delmenhorst, Hildesheim und Bersenbrück. Wir befinden uns in der schwierigsten Phase der Saison.“ Die angepeilte ruhige Saison ist vorerst vorbei.