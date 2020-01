Hinterließ einen positiven Eindruck im Uphuser Mittelfeld: Mathis Wellmann. (Björn Hake)

Ja, es gibt sie: gute Niederlagen im Fußball. Es müssen lediglich dafür die Voraussetzungen stimmen. Der Sieg darf nicht das elementar Wichtigste sein und die Mannschaft muss einen positiven Eindruck hinterlassen, eine Weiterentwicklung muss sichtbar werden. All das trifft auf den TB Uphusen zu, der im Testspiel dem SV Werder Bremen II zwar mit 2:4 (1:3) unterlegen war, dabei aber zu überzeugen wusste.

Zudem wusste der TBU auch zu überraschen. Denn in der Innenverteidigung lief Marius Winkelmann auf, der zuvor beim TBU, wie auch zu seiner Regionalliga-Zeit in Drochtersen, auf der Sechs zu Hause war. Im Verbund mit Robert Littmann wusste das Duo sich gut gegen Werders Amateure zu behaupten. Unter den Augen von Thomas Schaaf waren es aber dennoch die Gäste von der Weser, die am Arenkamp in Führung gingen. Uphusen pennte ein wenig und schon war Ilia Gruev zur Stelle (18.). Doch die Gastgeber konterten postwendend über Winterzugang Abdullah Dogan und Ramien Safi, der auf 1:1 stellte (21.).

Assistgeber Abdullah Dogan war eh einer der auffälligsten Akteure in Blau, was auch Co-Trainer Sven Apostel beobachtet hatte: „Super, er ist ein richtiger Kreativspieler, der auch mal ballentfernt auflöst.“ Dogan lief im offensiven Zentrum auf, dahinter agierten Besir Rogaqi und mit Mathis Wellmann ein weiterer Spieler, der neu im Team ist. Wellmann war es zwar, der das elfmeterwürdige Foul in der 27. Minute beging – Werders Luc Ihorst verwandelte –, doch Wellmann wusste zu gefallen. „Ich kenne ihn noch aus Rehden. Mathis ist ein Mentalitätsspieler, der geht zur Sache, der will und gibt 90 Minuten Gas“, beschrieb Apostel den 20-Jährigen.

In der Offensive gab vor allem Philipp-Bruno Rockahr Gas und lief unermüdlich die Bremer Abwehrreihe an. Dabei wurde sichtbar, auf welche Strategie Chef-Coach Achim Hollerieth beim Oberligisten setzt. Der TBU agierte aus einer kompakten Defensive heraus und setzte den Gegner phasenweise mit frühem Pressing unter Druck. Diese Taktik mündete auch in den Foulelfmeter in der 48. Minute. Pedro Güthermann, ebenfalls Winterzugang, wurde regelwidrig gehalten und Dogan setzte den fälligen Strafstoß sicher in den Knick. Das war zu diesem Zeitpunkt das 2:3. Das dritte Tor der Gäste war in Minute 27 gefallen. Werders Keeper Eduardo dos Santos Haesler setzte nach abgefangener TBU-Ecke sehenswert per Abschlag Kebba Badjie ein, der seine Schnelligkeit ausspielte und sich vor dem Tor eiskalt präsentierte.

Insbesondere die drei Gegentreffer in Halbzeit eins offenbarten jedoch auch die Schwächen der Arenkampkicker. Achim Hollerieth nannte es „zu grün“ und Sven Apostel sprach ebenfalls von „zu einfachen Gegentoren“. Der TBU hatte sich schlichtweg dreimal überrumpeln lassen, war nicht wach genug in diesen Szenen. Ebenso in der 60. Minute als David Lennart Philipp auf Zuspiel von Ousmann Manneh das 4:2 für die Gäste erzielte. Uphusen hatte sich schlicht auskontern lassen.

Dennoch überwog am Ende ein positiver Eindruck. Es war eine gute Niederlage für den TB Uphusen. „Wenn man so in die Punktspiele starten würde, dann wäre das gut“, blickte Sven Apostel bereits voraus auf den 9. Februar, wenn der TBU beim Oberligaprimus VfV Borussia 06 Hildesheim in das Spieljahr 2020 startet.