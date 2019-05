Pure Enttäuschung: die Uphuser Sebastian Kmiec, Nils Laabs und Ole Laabs (v.l.). (Björn Hake)

„Fußballer haben vor so einem Spiel ja einen Film im Kopf“. Diese Worte stammen von Fabrizio Muzzicato, Trainer des Fußball-Oberligisten TB Uphusen. Er sagte sie nach einer Partie, die sich, um im Bild zu bleiben, für sein Team auch zu einem Film entwickelt hatte – allerdings zu einem ziemlich schlechten. Die Uphuser unterlagen am Mittwochabend auf heimischem Platz dem Heeslinger SC deutlich mit 1:4 (1:2) und stecken damit vor dem letzten Spieltag an diesem Wochenende weiterhin mittendrin im Kampf um den Klassenerhalt.

Nach dem Abpfiff lagen die Nerven blank. Zwar belegt die Mannschaft von Trainer Fabrizio Muzzicato als Zwölfter derzeit keinen Abstiegsplatz, allerdings ist der Tabellenkeller in der Oberliga ein ausgesprochen fragiles Gebilde. Der TBU hat genau wie die hinter ihm rangierenden MTV Gifhorn und 1. FC Wunstorf 34 Punkte auf dem Konto. Direkt vor den Arenkampkickern ist der MTV Wolfenbüttel platziert – mit gerade einmal einem Pünktchen mehr. Das Saisonfinale verspricht also Spannung pur. Ungeliebte Spannung aus Sicht des TBU, der am Sonnabend Arminia Hannover empfängt.

Uphusen ging mit einer interessanten Personalie in die Partie. Der etatmäßige Außenverteidiger Burak Yigit agierte in der Innenverteidigung. Weniger interessant waren hingegen die ersten zehn Minuten. Bei den Gastgebern herrschte Nervosität, aber auch beim HSC kam kaum ein Ball an den Mann. Dennoch gingen die Gäste früh in Führung. Nach einer Flanke landete die Kopfballabwehr von Ole Laabs bei Dragan Muharemi, der aus 17 Metern abzog und ins linke Eck traf (11.). Kurze Zeit später kam es zu einem ersten Aufreger: Edison Mazreku und Ole Laabs gerieten aneinander, was darin gipfelte, dass Laabs umgeschubst wurde. Doch Schiedsrichter Tobias Stobbe beließ es bei einer Ermahnung. Fortan blieb die Stimmung aufgeheizt – nicht zuletzt, weil Mazreku ohne Verwarnung davonkam. Doch wenig später hatten die Platzherren Grund zum Jubeln. Ein langer Freistoß von Viktor Pekrul in den Sechzehner landete bei Sebastian Kmiec. Von dessen Kopf flog der Ball zu Dennis Janssen, der per Grätsche ins Tor traf – 1:1 (25.).

Doch die Freude über den Ausgleich währte nicht lange. Nur fünf Minuten später hatte Malik Gueye viel zu viel Raum im Mittelfeld, zog an den Sechzehner und schloss ins rechte Eck ab. Die erneute Führung für Heeslingen ging in Ordnung. Die Gäste waren überlegen und kombinierten gefällig. Bei Uphusen landete hingegen jeder zweite Ball beim Gegner. Und dennoch bot sich dem Muzzicato-Team noch vor der Pause die große Chance zum Ausgleich. Doch Nils Laabs scheiterte mit einem schwach geschossenen Handelfmeter an HSC-Keeper Arne Exner (42.).

Und die Hoffnungen auf einen Heimsieg schwanden noch in den ersten 15 Minuten nach der Pause. Oliver Gerken hatte viel Zeit zu flanken und fand in der Mitte Kevin Rehling, der zum 3:1 für den HSC einnickte (58.). Zuvor hatten Nils Laabs und Dennis Janssen gute Möglichkeiten für Uphusen ausgelassen. Es sollte nicht sein, jedenfalls nicht aufseiten der Gastgeber. Bei den Heeslingern sah das anders aus: Nach einem Konter landete der Ball bei Malik Gueye, der noch einen Uphuser vernaschte und einschob (81.)

„Ich war selten so enttäuscht. Es war unglaublich unkontrolliert. Beim 1:2 brauchen so erfahrene Spieler fünf Sekunden, um sich zu orientieren, und der Heeslinger ist völlig blank. Das sind Dinge, die nicht passieren dürfen. Kerem war der Einzige, der klar gespielt hat, der Rest war nur verunsichert“, meinte ein enttäuschter Fabrizio Muzzicato nach dem Abpfiff.

Weitere Informationen

TB Uphusen - Heeslinger SC 1:4 (1:2)

TB Uphusen: Ekuase - Pekrul, Neziri, Janssen, Artmann (67. Bicakci), Rockahr, Yigit (52. Kurkiewicz), Kmiec, O. Laabs, Sahan, N. Laabs

Heeslinger SC: Exner - R. Balzer, Wix, Muharemi, Rehling, Gueye (81. Stüve), Gerken (90. Hiller), Sobolewski, Mazreku, G. Balzer, Warnke (88. Martens)

Tore: 0:1 Dragan Muharemi (11.), 1:1 Dennis Janssen (25.), 1:2 Malik Gueye (30.), 1:3 Kevin Rehling (58.), 1:4 Malik Gueye (81.)

Besonderes Vorkommnis: Nils Laabs verschießt Handelfmeter (42.)

Nächstes Spiel: TB Uphusen - Arminia Hannover (Sbd., 16 Uhr) SEE