Traf doppelt für den TBU beim Blitzturnier: Philipp-Bruno Rockahr. (Hake)

Etelsen. Kein Paderborn, sondern Schlosspark in Etelsen. So lautete das Alternativprogramm für den Fußball-Oberligisten TB Uphusen. Das geplante Spiel der Arenkampkicker gegen die U21 des SC Paderborn fiel aus. Kurzerhand wurde beim TSV Etelsen ein Blitzturnier ausgerichtet. Die dritte Mannschaft im Bunde war der Heeslinger SC.

Das erste Spiel bestritten die Gastgeber und Uphusens Klassenkonkurrent. Angesetzt war eh ein Testspiel zwischen beiden Mannschaften. Dadurch, dass der TBU hinzukam, reduzierten die Teams die Spieldauer auf zweimal 30 Minuten. Am Ende hieß es 1:0 für den Favoriten, doch die Schlossparkkicker schlugen sich wacker. Gleiches galt für die anschließende Partie gegen den TBU, diesmal wurden 45 Minuten gespielt. „Etelsen war durch das erste Spiel nicht mehr ganz so frisch“, schilderte Uphusens Coach Fabrizio Muzzicato. Er selbst war froh, dass seine Mannen kaum Torchancen zuließen und äußerst dominant auftraten. Am Ende hieß es 3:0. „Drei Tore in 45 Minuten sind schon sehr gut“, betonte Muzzicato, für den das Ergebnis angesichts der Vorbereitungsphase natürlich zweitrangig war. Wichtiger war natürlich der aktuelle Ist-Zustand seiner Truppe, und mit dem war Muzzicato sehr zufrieden. „Wir machen immer weiter Fortschritte. Die Jungs wirken jeden Tag frischer und werden immer beweglicher. Auch die Abläufe wie Passwege und Laufwege werden immer besser.“ Zudem lobte der Coach seine beiden Torschützen Leon Krämer (zweimal gegen Etelsen) und Philipp-Bruno Rockahr (einmal gegen Etelsen, einmal gegen Heeslingen).

Das Tor von Rockahr gegen Heeslingen war auch das einzige der 60-minütigen Partie. „Das war eine solide Vorstellung, bei der wir die harte Zweikampfführung des HSC gut angenommen haben. Das war ein Sieg für das gute Gefühl“, betonte Muzzicato. Zudem bestätigten dem Coach die beiden Partien, dass das neu eingeführte 3-2-4-1-System aufgeht.

Ein Zugang, ein Abgang

Doch nicht nur das System ist neu, auch in Sachen Kaderplanung tat sich nochmals etwas beim TB Uphusen. Wie der Sportliche Leiter Florian Warmer bestätigte, hat sich Shamsu Mansaray der Muzzicato-Truppe angeschlossen. Mansaray, der neben dem deutschen auch einen Pass von Sierra Leone besitzt, lief zuletzt in der A-Junioren-Bundesliga für die U19 des VfL Osnabrück auf. Ausgebildet wurde der Stürmer beim SV Werder Bremen, für den er bis zur U17 auflief. Neben dem Zugang verzeichnete der TB Uphusen auch einen Abgang. Der 18-jährige Loris Menger, erst in diesem Sommer vom Landesligisten FC Eintracht Cuxhaven verpflichtet, sagte bereits wieder bye-bye.