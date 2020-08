Das Warten auf den Start endet für Christian Ahlers-Ceglarek Anfang September. (FST)

Der Spielplan der Fußball-Oberliga Niedersachsen ist jetzt veröffentlicht worden. Demnach weiß Christian Ahlers-Ceglarek, neuer Coach des TB Uphusen, nun auch, gegen welchen Gegner er sein Oberliga-Debüt auf der Bank feiert. Zum Saisonauftakt fahren die Uphuser zum SC Spelle-Venhaus. Die Partie soll am Sonntag, 6. September, um 15 Uhr im Emsland angepfiffen werden.

Weiter geht es für den TBU in der Oberliga-Gruppe Lüneburg/Weser-Ems mit einem Heimspiel. Die Kickers Emden sollen am 13. September (15 Uhr) am Arenkamp gastieren. Für die Elf von Christian Ahlers-Ceglarek steht bereits am dritten Spieltag ein Derby auf dem Programm. Die Uphuser müssen am 19. September (13.30 Uhr) ins Stadion an der Ahe. Dort treffen sie auf den Aufsteiger Rotenburger SV.

Das Jahr soll der TB Uphusen am 13. Dezember (14 Uhr) mit einem Heimspiel gegen den MTV Eintracht Celle abschließen. Der Spielplan sieht zudem vor, dass die Winterpause bereits am 31. Januar 2021 wieder endet. Dann geht es für den TBU zum Heeslinger SC. Die Runde in der Gruppe Lüneburg/Weser-Ems soll Uphusen am 14. Februar beim TuS BW Lohne beenden. Danach geht es für den Klub aus dem Achimer Westen entweder in der Meister- oder der Abstiegsrunde weiter.