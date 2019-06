Uphusen. Heim, auswärts, heim, auswärts – in dieser Reihenfolge tragen Fußballteams im Normalfall ihre Ligaspiele aus. Doch der Start in die Saison 2019/2020 sieht für den Oberligisten TB Uphusen doch ein wenig kurios aus: Bevor die Uphuser am 16. August gegen den Heeslinger SC erstmals zu Hause antreten, haben sie bereits zwei Auswärtspartien hinter sich. Der TBU startet am 4. August bei den Kickers Emden in die Serie, eine Woche später geht es zu Eintracht Northeim. Nach dem Spiel gegen den HSC folgen zwei weitere Heimspiele – und zwar gegen BW Tündern und Borussia Hildesheim.