Fabrizio Muzzicato und sein TB Uphusen treffen auf Brake. (Björn Hake)

Uphusen. Nach der Saison ist vor der Saison – das hat sich jetzt einmal mehr gezeigt: Die Serie 2018/2019 ist erst seit wenigen Tagen zu Ende, da deutet sich die neue Spielzeit schon an. Denn die ersten Runden den Fußball-Niedersachsenpokals sind jetzt ausgelost worden. Wie im Vorjahr erstmals praktiziert, wird es auch in der Saison 2019/2020 wieder zwei Wettbewerbsbäume geben – einen für die Amateurklubs und einen für die niedersächsischen Regional- und Drittligisten. Die Gewinner der beiden Bäume ziehen in die erste Runde des DFB-Pokals ein.

Bei den Amateuren – als Titelverteidiger geht der SV Atlas Delmenhorst ins Rennen – treten die Teams aus der Oberliga sowie die vier Bezirkspokalsieger an. Und somit ist auch der TB Uphusen dabei. Zwar haben die Uphuser kein Freilos bekommen und müssen bereits in der Qualifikationsrunde ran, ein bisschen Losglück hatte das Oberliga-Team von TBU-Coach Fabrizio Muzzicato aber dennoch. Für die Uphuser geht es zum SV Brake. Der SVB hat sich als Pokalsieger des Bezirks Weser-Ems für den Niedersachsenpokal qualifiziert, hat in der Landesliga Weser-Ems allerdings den letzten Platz belegt. Die Partie wird am 20. oder 21. Juli ausgetragen.

Überstehen die Uphuser die Qualifikationsrunde, hätten sie im Achtelfinale ein Heimspiel – und zwar gegen den Oberliga-Aufsteiger und Traditionsklub Kickers Emden. Die Partien des Achtelfinals werden am 27. und 28. Juli ausgetragen.

Qualifikationsrunde (20./21. Juli)

FC Hagen/Uthlede - VfL Oldenburg

SV Brake - TB Uphusen

HSC Schwalbe Tündern - Eintracht Northeim

Heeslinger SC - 1. FC Germania Egestorf/Langreder

MTV Treubund Lüneburg - MTV Gifhorn

SV Lengede - Freie Turner Braunschweig

Freilose: SV Atas Delmenhorst (Titelverteidiger), MTV Eintracht Celle, Arminia Hannover, SC Spelle/Venhaus, Kickers Emden, TuS Bersenbrück, VfV Borussia 06 Hildesheim, TSV Krähenwinkel/Kaltenweide, MTV Wolfenbüttel, Lupo Martini Wolfsburg.

Achtelfinale (27./28. Juli)

Hagen-U./VfL Oldenburg - TuS Bersenbrück

Brake/Uphusen - Kickers Emden

Tündern/Northeim - VfV Borussia 06 Hildesheim

Heeslingen/Egestorf-L. - Arminia Hannover

Lüneburg/Gifhorn - Lupo Martini Wolfsburg

Lengede/FT Braunschweig - MTV Wolfenbüttel

Atlas Delmenhorst - SC Spelle/Venhaus

TSV Krähenwinkel/Kaltenweide - MTV Eintracht Celle

Weitere Termine: Viertelfinale 2./3. Oktober, Halbfinale 13. April 2020, Finale: noch offen.