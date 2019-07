Ramien Safi tauscht das Trikot des TuS Sulingen gegen das des TB Uphusen. (Jonas Kako)

Die Zeiten als Probespieler beim TB Uphusen sind für Ramien Safi vorbei. Florian Warmer, sportlicher Leiter des TBU, teilte am Donnerstag mit, dass der Klub den Mittelfeldspieler nun fest verpflichtet hat. Safi wird somit demnächst Neuland betreten. Denn in der Oberliga Niedersachsen ist der junge Fußballer bislang noch nicht aufgelaufen.

Zuletzt spielte Safi für den TuS Sulingen in der Landesliga Hannover. „In den bisherigen Testspielen hat Ramien uns alle überzeugt“, sagte Warmer über den Neuzugang. „Er hat sich sehr sehr angestrengt, um bei uns einen Platz im Kader zu bekommen.“ Für den TuS Sulingen lief der Mittelfeldakteur in der Saison 2018/2019 26-mal auf. In diesen Spielen erzielte er acht Tore.