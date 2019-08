Uphusens Ramien Safi traf zum 2:1 in Emden und avancierte damit zum Matchwinner. (Björn Hake)

Den richtigen Zeitpunkt für ein Gegentor gibt es im Fußball nicht, aber dennoch gibt es die Rede von einem Tor zu einem psychologisch schlechten Zeitpunkt – zurecht. Von solchen Gegentreffern kann der TB Uphusen nicht nur Lieder, sondern ganze Alben singen: Alls sieht gut aus und dann kippt das Spiel aufgrund eines Gegentreffers. Das hört sich ganz nach dem Fußball-Oberligisten vom Arenkamp an. Und beinahe hätte sich nun ein weiteres Stück dazugesellt – beinahe. Diesmal ließen sich die Uphuser nicht gänzlich aus dem Konzept bringen und siegten doch noch mit 2:1 (0:0) beim Saisonauftakt gegen den Gastgeber BSV Kickers Emden vor gut 500 Zuschauern im Ostfriesland-Stadion.

Bereits eine Woche zuvor beim Aufeinandertreffen beider Teams im Niedersachsenpokal in Uphusen hatte das Spiel einen ähnlichen Verlauf genommen. Uphusen ging in Führung, schöpfte dadurch aber kein Selbstvertrauen und bekam wenig später den Ausgleichstreffer. So nun auch in Emden. Die erste nennenswerte Aktion der zweiten Hälfte war das Zustandekommen des TBU-Treffers. Aladji Barrie harrte auf Höhe der Emder Viererkette aus, um nicht im Abseits zu stehen, und erwartete sehnsüchtig den langen Pass von Sebastian Kmiec. Wenig später kam der Ball, Barrie marschierte und behielt die Ruhe vor dem Tor (50.).

Die richtige Antwort

„Danach hatte ich es mir souveräner gewünscht.“ Doch der Wunsch von Coach Fabrizio Muzzicato blieb unerfüllt. Emdens Marvin-Reiner-Wilhelm Eilerts traf vier Minuten später per Kopf die Latte und in Minute 67 stand es bereits 1:1. Kerem Sahan machte einen Schritt vor und wähnte dadurch Tido Steffens im Abseits. Der Linienrichter sah das anders und Steffens vollendete flach ins lange Eck. „Das war ein Dé­jà-vu-Erlebnis zum Pokal. In der Liga ist es oft so: Wenn du ein Gegentor zum falschen Zeitpunkt bekommst, dann geht das Spiel in eine andere Richtung“, weiß Muzzicato aus Erfahrung.

Das Gegentor zum falschen Zeitpunkt, doch in Emden folgte darauf die richtige Antwort zum richtigen Zeitpunkt. Diesmal wurde das Dé­jà-vu abgewendet. Uphusen war anschließend trotz einer Chance Emdens – Yanic Konda verzog knapp - am Drücker und belohnte sich für eine couragierte Leistung in der zweiten Hälfte mit dem Treffer zum 1:2. Und das war das Resultat eines gut vorgetragenen Angriffs: Philipp-Bruno Rockahr setze auf der Außenbahn Kmiec in Szene, dessen abgefälschte Flanke bei Ramien Safi landete. Dieser nahm den Ball an und setzte ihn hoch in die Maschen (81.). Sicherheit und Souveränität waren aber weiterhin Fremdwörter in Uphusens Wortschatz, Glück hingegen reichlich. Nur eine Minute später bot sich den Kickers eine Doppelchance, doch am Ende siegte TBU-Keeper Christian Ahlers-Ceglarek. Zwei weitere brenzlige Situationen hatten die Gäste zu überstehen, dann ertönte der ersehnte Schlusspfiff.

Der Pfiff nach der ersten Halbzeit hatte ganz schwache erste 45 Saisonminuten beendet. Und das galt für beide Teams, die sich auf einem mageren Oberliga-Niveau duellierten. Insbesondere beim Weg nach vorne fiel weder den Emder Kickers noch den Arenkampkickers Kreatives ein. Einmal machte es Ramien Safi per Freistoß schnell, doch Barrie verzog deutlich. Auf der Gegenseite war Ceglarek beinahe beschäftigungslos, obwohl Emden offensiver auftrat als in der Vorwoche und ständig von den eigenen Anhängern angepeitscht wurde. Halbchancen, mehr konnte aber auch BSV-Trainer Stefan Emmerling nicht notieren.

Entsprechend unzufrieden verließen die Akteure den Platz zur Pause. Nach der Partie galt das natürlich nicht für die des TBU. Rilind Neziri war die Erleichterung deutlich anzusehen, strahlten seine Augen doch und grinste er von einem Ohr zum anderen: „Es war schwierig aber wichtig, dass wir mit einem Sieg gestartet sind. Der Pokal war traurig, uns fehlen diese Erfolgserlebnisse einfach. Daher bin ich unglaublich froh, dass wir es geschafft haben.“ Dem konnte Fabrizio Muzzicato nur beipflichten und verwies zusätzlich auf das schmale Spieler-Kontingent, mit dem der TBU die Reise nach Emden angetreten hatte. „In Emden mit 13 Feldspielern zu gewinnen, ist nicht einfach. Man merkt, dass die Mannschaft lebt.“ Und scheinbar auch mit Gegentoren zum falschen Zeitpunkt zurecht kommen kann.

Weitere Informationen

BSV Kickers Emden - TB Uphusen 1:2 (0:0)

BSV Kickers Emden: John - Faqiryar, Wulff, Bloem, Eilerts, Goosmann, Wagener (56. Konda), Visser, Steffens, Dassel, Menzel (73. Nagel)

TB Uphusen: Ahlers-Ceglarek - Pekrul, Sahan, Uschpol (79. Bicakci), Safi (87. Celik), Neziri, Kmiec, Laabs, Buduar (63. Mendoza), Rockahr, Barrie

Tore: 0:1 Aladji Barrie (50.), 1:1 Tido Steffens (67.), 1:2 Ramien Safi (81.) PHI