Feierten ihre Tore: Uphusens Dennis Janssen und Daniel Throl (Nummer 17). (Hake)

Der TB Uphusen hat einmal mehr gezeigt, dass er über zwei verschiedene Gesichter verfügt. Bei der 1:2-Pleite zuletzt gegen Hagen/Uthlede wurde teils Oberliga-Fußball zum Abgewöhnen präsentiert. Nun folgte das komplette Gegenteil: Dank einer starken Leistung fertigten die Arenkampkicker den Tabellenzweiten HSC Hannover ab – 5:1 (2:0). Entsprechend resümierte Uphusens Coach Fabrizio Muzzicato nach dem Spiel: „Das war eine eindrucksvolle Antwort.“ Doch das war nur eine von vielen Geschichten.

Matchwinner ohne Tor: Viktor Pekrul

Die Partie am Arenkamp hatte alles, was das Fußball-Herz begehrt: Taktik, Kampf, spielerische Klasse, Emotionen, Jubel, bittere Rückschläge und ein Happy End. Angefangen hatte es mit Taktik und Kampf. Muzzicato stellte seine Defensive auf Dreierkette um und sah seine Mannen durch aggressives Zweikampfverhalten ins Spiel finden. In Minute 19 war es dann Sebastian Kurkiewicz, der das 1:0 per Kopf erzielte. Es sollten vier weitere TBU-Schützen folgen, zum Matchwinner avancierte aber ein anderer. „Ja Mann, kommt schon“, brüllte dieser in Minute 40 die Zuschauer an, nachdem Dennis Janssen per Kopf auf 2:0 erhöht hatte. Es war Viktor Pekrul. Er hatte gerade seinen zweiten Assist an diesem Tag geliefert. „Ich bin so emotional. Das muss dann einfach raus“, erklärte Pekrul mit einem breiten Grinsen. Ein paar Minuten vor dem 2:0-Jubel hatte der TBU aber einen Rückschlag zu verkraften: Kevin Artmann verließ verletzungsbedingt den Platz. „Mit dem richtigen Tape geht das nächste Woche wieder“, gab der Zehner vorsichtig Entwarnung.

Artmann, für den Daniel Throl kam, setzte sich gefrustet auf die Bank. Seine Laune besserte sich aber angesichts des Geschehens auf dem Feld. Denn Uphusen stellte das deutlich stärkere Team. Hannovers Umschaltspiel funktionierte nicht, da a) selbst zu langsam agiert wurde und b) der Gastgeber hellwach war. Das konsequente Pressing erwies sich als Gift für den Spielaufbau der Gäste. Blitzte doch einmal ihre spielerische Klasse auf, war es die eigene Ungenauigkeit oder die starke TBU-Abwehr um Janssen und Frithjof Rathjen die Endstation bedeuteten. In Minute 68 schien die Entscheidung gefallen zu sein. Nach Pekrul-Ecke – wer auch sonst – wurde Ole Laabs Kopfball auf der Linie abgewehrt, den Abpraller staubte Sebastian Kmiec ab. 3:0-Führung und schon schliefen die Arenkampkicker kurzzeitig. 60 Sekunden später stieg Christopher Schultz mutterseelenallein zum Kopfball hoch – 3:1.

Throl und Airich kommen und treffen

Spannung kam aber nicht mehr auf, da zwei schöne Geschichten aus Uphuser Sicht dem Spiel ein Ende setzten. Zunächst bediente Ricardo Marafona da Costa per Zuckerpass Daniel Throl. Dieser kam bisher beim TBU kaum zum Zug, da kleinere Verletzungen ihn immer wieder zurückgeworfen hatten. Nun blieb Throl eiskalt und markierte das 4:1 (78.). Es folgte das Happy End. Mangels Alternativen nahm David Airich – schloss sich auf eigenen Wunsch vor der Saison der Zweiten an – auf der Bank Platz. In Minute 72 wurde er eingewechselt, in Minute 88 war er für das Endergebnis zuständig. „Bewundernswert, dass er sofort da war, wo man ihn braucht“, freute sich Muzzicato. Doch sein Auftritt wird wohl ein einmaliges Intermezzo bleiben. „Es sieht danach aus“, sagte der Coach, der Airich gerne halten würde. Geht es nach Viktor Pekrul, sieht das anders aus: „Den muss ich noch ein bisschen überreden.“

Der Auftritt der Gäste spiegelte sich bestens im Auftritt von Yannick Bahls wider. Zunächst vergab er freistehend das 2:4, in der Rückwärtsbewegung beging er ein Frustfoul an Marafona da Costa – Dunkelgelb. Eine Minute später wandelte sich die Farbe noch: nächstes Foul und Gelb-Rot. Es war einfach nicht der Tag des HSC, der sich permanent mit dem Schiedsrichtergespann anlegte. Und es war einfach der Tag des TB Uphusen. „Diese Mannschaften liegen uns, weil sie Fußball spielen wollen. Ich bin rundum zufrieden.“