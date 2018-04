Max Falldorf feierte mit dem TB Uphusen II gegen Lohberg einen Kantersieg. (Björn Hake)

Landkreis Verden. In der Fußball-Kreisliga hat Uphusens Zweite ihren höchsten Saisonsieg gefeiert. Die Oberliga-Reserve fertigte am Mittwochabend den TSV Lohberg ab und festigte den fünften Rang. Seinen ersten Erfolg im Jahr 2018 feierte der TSV Thedinghausen. Das Team von Sven Gudegast gewann gegen den TSV Dauelsen.

TB Uphusen II - TSV Lohberg 11:1 (7:0): TBU-Coach Michael Hansen konnte aus dem Vollen schöpfen. Zudem kamen mit Max Falldorf, Clifford Stecher und Yagmur Horata drei Männer aus dem Oberliga-Kader zum Einsatz. Lohbergs Traum, einen Zähler zu entführen, zerplatzte nach wenigen Minuten. Binnen einer Viertelstunde stand es 3:0 für den TBU, weil Jannik Elfers (6.), Falldorf (13.) und Horata (FE/15.) trafen. Bis zur Pause musste TSV-Keeper Alexander Jeck den Ball noch viermal aus seinem Tor holen. Falldorf (32.), Patrick Spitzer (38./45.) und Horata (43.) hatten die Treffer markiert. Nach dem dritten Tor von Falldorf (53.) erzielte Christian Gerdes (60.) das Ehrentor für die Gäste. Die Hansen-Elf ließ sich aber nicht aus dem Rhythmus bringen und kam durch die Treffer von Horata (63.), Spitzer (78.) und Andre Greve (86.) noch zu ihrem höchsten Saisonsieg.

TSV Thedinghausen - TSV Dauelsen 3:1 (0:1): „Es war eine schwere Geburt. Aber unser Sieg war verdient“, strahlte Thedinghausens Co-Trainer Jan Steffens. Gegen Dauelsen sah es bis zur 70. Minute so aus, als sollte das Team von der Eyter leer ausgehen. Die Gäste hatten mit ihrem einzigen Angriff durch Jan Wolters das 1:0 markiert (18.). Danach rührte der Gast Beton an. Als Jan-Dirk Oelfke die Rote Karte sah, schien es wieder nichts mit einem Thedinghauser Sieg zu werden. Aber David Hillmann glich in Unterzahl aus (75.). Tyark-Hendryk Füst (85./89.) schoss die Gastgeber sogar noch zum Sieg.