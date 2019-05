Zwischen der JSG Achim/Uesen und dem MTV Soltau hat es abseits des Platzes Streit gegeben. (Björn Hake)

Drei Punkte weg, viel Frust da. Die U17-Fußballer der JSG Achim/Uesen haben eine Niederlage hinnehmen müssen, jedoch nicht auf dem Platz, sondern am grünen Tisch. Das Verbandssportgericht hob nun ein Urteil des Bezirkssportgerichts auf. Die Konsequenz: Der JSG sind in der Landesliga drei zuvor zugesprochene Punkte wieder aberkannt worden. „Für mich ist das ein Skandal“, klagt Abdu Nasraoglu, Coach der Achimer U17, über die Entscheidung.

Der Hintergrund: Für Sonnabend, 20. Oktober 2018, war die Ligapartie beider Mannschaften angesetzt. Dazu kam es aber nicht, da der MTV Soltau am Freitagabend vor dem Spiel fünf Atteste vorlegte, die bescheinigten, dass diese Spieler verletzungs-, krankheits- oder arbeitsbedingt nicht zur Verfügung stehen würden. Somit hätte der MTV nicht genügend Akteure aufbieten können. Daraufhin erfolgte die Absetzung der Partie.

Doch die JSG Achim/Uesen hatte bereits Bedenken um die Glaubwürdigkeit dieser Atteste. Warum? Das führt auf ein Telefonat von Abdu Nasraoglu mit dem Soltauer Trainer Markus Wolkenhauer zurück, das zwei Tage vor dem angesetzten Spiel stattfand. „Der Soltauer Trainer rief mich an und wollte das Spiel verlegen. Ich hab zugestimmt unter der Bedingung, dass die Partie noch im selben Jahr nachgeholt wird und habe ihm zwei Termine genannt. Diese schlug er aus und verabschiedete sich mit den Worten: 'Wir haben auch andere Möglichkeiten, das Spiel abzusagen'.“ So schildert Abdu Nasraoglu das Telefonat. Laut Markus Wolkenhauer lief das Gespräch etwas anders ab: „Ich hatte angerufen, weil wir nur sieben Spieler zur Verfügung hatten. Abdu bat um Bedenkzeit, rief zehn Minuten später zurück und verneinte eine Verlegung. Er hat mir auch keine Termine genannt. Das ist auch Quatsch, wir hätten gerne irgendwann in der Woche das Spiel nachholen können. Ich habe dann am Ende gesagt, dass ich fünf Atteste habe und wir es dann leider über diesen Weg machen müssen.“

Eines dieser Atteste sorgte aber dafür, dass die JSG Achim/Uesen vor Gericht zog. „Das war ein Blanko-Brief einer Firma, auf dem handschriftlich stand, dass der Spieler an dem Samstag Spätschicht hätte – ohne Datum, das hätte also sonst wann geschrieben werden können“, erzählt Nasraoglu. Er war misstrauisch und rief am Sonnabend bei der Firma an und erkundigte sich nach dem Spieler. Dieser soll jedoch die Frühschicht absolviert haben und hätte demnach an der Partie teilnehmen können. Nasraoglu rief zweimal an, da er sich beim ersten Mal als Lehrer des Spielers ausgegeben hatte. „Das war falsch, der Vorstand hat mich dafür auch gerüffelt. Daraufhin habe ich nochmals angerufen und gesagt, wer ich bin“, sieht Abdu Nasraoglu sein Fehlverhalten ein.

Nichtsdestotrotz erhärtete sich dadurch der Verdacht, dass der MTV ein falsches Attest vorgelegt hätte. Soltau erklärte das Zustandekommen damit, dass am Freitagabend die Schicht des Spielers getauscht worden sei, der Verein davon aber nichts gewusst habe. Das Bezirkssportgericht gab der JSG zunächst Recht, wertete das Spiel mit 5:0 und verhängte eine 50-Euro-Strafe für den MTV. Dieser ging in Berufung vor dem Verbandssportgericht und bekam nun seinerseits Recht. Zum einen hätte das Spiel nicht zugunsten der JSG gewertet werden dürfen, da die Partie ordnungsgemäß abgesetzt wurde. „Unzutreffende Angaben in einem Antrag auf Spielabsetzung vermögen zwar gegebenenfalls den Tatbestand des sportwidrigen Verhaltens begründen, eine Spielwertung lässt sich jedoch daraus nicht ableiten“, heißt es in dem Urteil.

Ein unsportliches Verhalten oder Verstoß der Soltauer erkannte das Verbandssportgericht ebenfalls nicht. Dasselbe gilt auch für den fragwürdigen Attest. Das Schreiben sieht das Gericht als „inhaltlich hinreichend bestimmte Formulierung“ an. Zudem heißt es in dem Urteil: „Ein Datum ist regelmäßig nicht notwendiger Bestandteil einer entsprechenden Bescheinigung.“ Ebenfalls sieht das Gericht den Verein auch nicht in der Pflicht, sich nochmals über die weitere Gültigkeit der Atteste bei den Spielern rückzuversichern. Ebenso sei auf umgekehrten Weg auch der Spieler nicht in der Pflicht gewesen, dem Verein zu informieren, dass seine Schicht getauscht wurde. „Somit wurde alles abgeschmettert“, zeigte sich Abdu Nasraoglu enttäuscht und beschreibt das Urteil wie folgt: „Sie haben das unsportliche Verhalten juristisch gerechtfertigt. Mit Fair-Play, was von allen überall propagiert wird, hat das nichts zu tun. Das macht einen wütend.“

Remis am drittletzten Spieltag

Die JSG steht dadurch nun noch tiefer im Abstiegskampf der U17-Landesliga. Zwei Spieltage vor Schluss muss sie vier Punkte aufholen, um die Klasse zu halten. Zuletzt spielte Achim/Uesen 0:0 beim VfL Breese-Langendorf und verlor dabei Kapitän Jarno Blicker, der sich das Schienbein brach. „Das rückt so ein Urteil natürlich in den Hintergrund. Sein Ausfall trifft uns hart“, betont Nasraoglu, der seinem Team eine ordentliche Leistung trotz des Schocks in der 56. Minute bescheinigte. Nun steht die JSG Achim/Uesen vor zwei wegweisenden Spielen. „Wir werden alles versuchen“, gibt sich der Coach kämpferisch.

Und gleich das erste Endspiel wird ein äußerst brisantes. Denn am Dienstag, 11. Juni, steht das Nachholspiel beim MTV Soltau an. „Wir werden mit einer ordentlichen Portion Wut dort hinfahren“, betont Nasraoglu.