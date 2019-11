Bezirksliga Lüneburg 3: Vor einer vermeintlich leichten Aufgabe steht der TSV Bassen. Doch davon will TSV-Trainer Uwe Bischoff nichts hören: „Der VSK Osterholz-Scharmbeck ist tabellarisch zwar Letzter, aber so schlecht sind sie nicht. Sie haben einige Spiele unglücklich verloren und sind sicher stärker einzuordnen, als es die Tabelle aktuell aussagt. Wir tun gut daran, das Spiel ernst zu nehmen und unsere Leistung abzurufen.“ Seit mittlerweile sieben Partien ist der TSV Bassen ungeschlagen und hat es sich in der Spitzengruppe der Bezirksliga gemütlich gemacht. Der erfahrene Übungsleiter hat wenig Bedenken, dass seine Mannschaft den Gegner unterschätzt und kann nahezu aus dem Vollen schöpfen. Fehlen werden der verletzte David Schymiczek sowie Christian Czotscher (Urlaub). Ein Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Johannes Diezel.

Anpfiff: Sonnabend, 14 Uhr, Osterholz-S.