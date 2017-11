Die Schröders lieben es, durch sandige Dünen, über steiniges Geröll und durch matschige Pfützen zu fahren. Und bald haben sie wieder bei der Rallye Dakar Gelegenheit dazu. (FR)

Es gibt viele Gründe, warum Sportler ihren Sport ausüben. Die einen betreiben ihn aus gesundheitlichen Gründen. Sie wollen fit bleiben, sich bewegen. Die anderen suchen und lieben den Wettkampf. Sie wollen sich mit anderen messen, wissen, wer der Beste, die Beste ist. Manche wollen mit ihm Karriere machen, sich den Lebensunterhalt verdienen, Geld scheffeln. Manche verwirklichen mit ihm ihre ästhetischen Vorstellungen von sich selbst. Oftmals sind dies aber Zweitgründe beziehungsweise Gründe, die sich erst im Laufe der Zeit entwickeln, sich dem Grundgedanken anfügen, auf ihm aufbauen. Denn bei den meisten Sportlern ist und war die Basis für das Ausüben ihrer Sportart vor allem eines: der Spaß.

Jürgen Schröder (FR)

Und genau aus diesem Grund betreibt auch Jürgen Schröder seine Sportart. Der Thedinghauser ist begeisterter Motorsport-Fan. Allein zuschauen reicht ihm nicht, er muss selbst die Pferdestärken unter sich spüren, selbst die Kontrolle über einen Wagen haben, selbst das Lenkrad halten und sein Gefährt lenken. Und das macht er nicht auf irgendwelchen Autobahnen oder klassischen Rennstrecken, Jürgen Schröder fährt Rallye. Im Januar wird er zum bereits achten Mal für das Team PS-Laser-Racing an der prestigeträchtigsten und berüchtigtsten Rallye der Welt teilnehmen, der Rallye Dakar.

In diesem Jahr verzichtete er auf einen Start bei der bedeutendsten Langstrecken- und Wüstenrallye des Globus. Der Grund Nummer eins: Bolivien. Das südamerikanische Land hat es dem Thedinghauser weniger angetan. „Die Strecken dort sind nicht so toll, nicht so interessant. Chile oder Peru in den Jahren zuvor waren deutlich besser. Zudem geht es in Bolivien auch ziemlich hoch hinaus – 3500 bis 4500 Meter, mal auch 5000. Das ist eine extreme Belastung für Mensch und Maschine“, begründete Jürgen Schröder damals.

Das Gefährt für Dakar: ein Nissan Navara im neuen Design. (FR)

Doch auch 2018 haben die Organisatoren Bolivien mit auf die Streckenkarte gesetzt, neben Peru und Argentinien. Warum also dennoch der Start? „Weil es nur zwei Tage durch Bolivien geht und die Strecken diesmal deutlich besser sind“, betont Jürgen Schröder. Aber diese zwei Tage in Bolivien werden es in sich haben, unter anderem steht dort eine furchteinflößende Marathonprüfung mit 1300 Kilometern am berüchtigten Salar de Uyuni an – mit mehr als 10 000 Quadratkilometern die größte Salzpfanne der Erde. Anschließend geht es weiter in die argentinischen Anden mit ihren Lufttemperaturen von über 35 Grad Celsius.

Der Startschuss fällt am 6. Januar in der peruanischen Hauptstadt Lima. Die insgesamt 337 Teilnehmer der Rallye Dakar 2018 werden knapp 9000 Kilometer, unter anderem vorbei am berühmten Titicacasee, in 14 Tagen zurücklegen müssen, wollen sie das Ziel erreichen. Aus Erfahrung sagt Jürgen Schröder, dass dies nur die Hälfte sein wird. Sein Ziel ist es, unter die Top 20 zu fahren. „Die Frage ist nur, zu welcher Hälfte man gehört. Denn es kann immer etwas passieren, besonders im technischen Bereich.“ Mal klemmt die Technik von ganz allein, mal hilft die Strecke nach. Eine Kuppe, eine Düne, ein Schlagloch übersehen, und schon sei man schneller raus aus dem Rennen, als man denke.

Der Sohnemann als Navigator

Der Navigator und der Fahrer: Maximilian Schröder ist zuständig für das Roadbook, damit Jürgen Schröder weiß, was auf ihn bei der Rallye zukommt. (FR)

Zuständig dafür, dass das Jürgen Schröder erspart bleibt, ist sein Navigator, sein Sohnemann Maximilian Schröder. Die beiden sind mittlerweile ein eingespieltes Team, bestritten sie doch beispielsweise gemeinsam die Marokko-Rallye in diesem Jahr. Für Maximilian wird es die erste Teilnahme an der Rallye Dakar sein, bisher hatte Jürgen Schröder immer sein zweiter Sohn, Daniel Schröder, den Weg gewiesen. „Daniel ist aber beruflich sehr eingespannt“, begründet Jürgen Schröder. Ihm sei es eh gleich, welcher seiner Söhne ihn navigiere, er könne sich auf beide verlassen.

Ursprünglich wollte aber Maximilian nicht im Auto – ein Nissan Navara mit neuem Design – sitzen, eigentlich wollte er an der Rallye Dakar auf dem Motorrad teilnehmen. „Da aber sein Freund aus Südafrika nicht kann, fährt er mit mir. Im Auto ist es zudem noch etwas einfacher, man hat eine Klimaanlage und man ist zu zweit. Das Erlebnis zu teilen, ist noch viel schöner. Wenn man sich überschlägt, aber keiner hat es mitbekommen, kann man sich im Nachhinein nicht so schön darüber unterhalten“, sagt Jürgen Schröder schmunzelnd.

Die Schröders suchen, schätzen und lieben die Herausforderung, auch sie messen sich gerne mit den besten Fahrern der Welt, auf den anspruchsvollsten und schönsten Strecken dieser Welt. Doch auch sie üben ihren Sport vor allem wegen einem aus: „Weil‘s einfach höllischen Spaß macht.“