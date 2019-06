Tritt aus beruflichen Gründen kürzer und verlässt daher die Wümmekicker: Lukas Klapp. (Björn Hake)

Ottersberg. Lange Zeit ist es ruhig geblieben um den TSV Ottersberg. Nach der Saison 2018/2019 tauchten immer wieder Meldungen bezüglich der anderen Fußball-Vereine der Region auf, einzig beim Meister der Bezirksliga Lüneburg 3 tat sich nichts. Das bestätigte vor einer Woche auch noch Coach Jan Fitschen auf Nachfrage dieser Zeitung. Binnen dieser einen Woche hat sich aber einiges geändert. Der künftige Landesligist kann nun drei neue Spieler präsentieren, drei Abgänge verkünden und hat eine Auszeit zu beklagen.

Die wohl wichtigste Personalie: Top-Stürmer David Airich legt eine Pause ein. „Er wird natürlich schwer zu ersetzen sein, das ist logisch und schade. Aber wir können es nicht ändern. Er lässt den Pass bei uns, mal sehen wann er wiederkommt. Er hat ja in den letzten Jahren auch immer nur eine Halbsaison gespielt“, sagt Fitschen. Verzichten muss der Coach in Zukunft auch auf Lukas Klapp, Andre Geisler und Fabian Koch. Sie alle treten kürzer. Klapp, der in der abgelaufenen Saison auf zehn Tore verweisen kann, wird aus beruflichen Gründen viel Zeit im Ausland verbringen. „Ich denke, er wird seinen Pass nun bei einem Kreisligisten der Region abgeben, da er den Aufwand nicht mehr betreiben kann.“

Zeitgleich wird Fitschens Truppe auch um drei neue Spieler wieder aufgefüllt. Vom TV Oyten kommt Innenverteidiger Daniel Airich (wir berichteten), vom SV Brake der Defensiv-Allrounder Daniel Lukyman und Daniel Masuch (TSV Fischerhude-Quelkhorn) ist ein flexibel einsetzbarer Mittelfeldspieler. Das werden laut Fitschen wohl alle neuen Personalien gewesen sein, denn „der Spielermarkt ist verdammt schwierig“. „Junge Spieler scheuen die Herausforderung Landesliga und andere haben teils horrende Forderungen.“