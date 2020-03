Julia Tscherwinski (l.) und Emily Janke haben die gesamte Saison gegen den Abstieg gekämpft. Aufgrund einer Sonderregelung können sie nun in der Landesliga bleiben. (Hake)

Während die Fußballer und Handballer noch hoffen, ihre jeweilige Saison fortzusetzen, haben sich die Volleyballer bereits vor rund zwei Wochen dazu entschieden, die Spielzeit 2019/2020 aufgrund der Corona-Pandemie vorzeitig zu beenden. Nun hat der Nordwestdeutsche Volleyballverband (NWVV) auch entschieden, wie die Saison in den einzelnen Ligen gewertet werden soll. Demnach sind die Ligen bei ihrem aktuellen Stand eingefroren worden, in Sachen Auf- und Abstieg greifen in diesem Jahr einige Sonderregelungen.

Das erarbeitete Papier umfasst insgesamt neun Punkte. In Punkt eins hat der Verbandsspielausschuss sich dazu entschieden, dass die bestehenden Ab- und Aufstiegsregelungen nur für die Teams greifen sollen, die zum Zeitpunkt des Saisonabbruchs als Aufsteiger oder Absteiger eindeutig und nicht mehr änderbar festgestanden haben. Dieser Entschluss betrifft die Männer des TSV Bierden. Zum Zeitpunkt des Abbruchs stand das Team aus dem Achimer Ortsteil auf Rang acht der Landesliga 3. Zwei Spiele standen für den TSV noch auf dem Programm. Problem allerdings: Das Team hätte den Rückstand zum rettenden Ufer auch dann nicht mehr aufholen können, wenn es sechs Punkte aus diesen Partien geholt hätte. Der TSV Bierden steigt somit in die Bezirksliga ab.

Bierden spielt verkorkste Saison

Für TSV-Spieler Heiko Ruff sei die jetzige Entscheidung des Verbands die korrekte. „Wir haben die Saison halt vergeigt. Das Einfrieren der Ligen ist – objektiv gesehen – richtig. Eine Annullierung der Saison wäre den Mannschaften gegenüber unfair gewesen, die ihre Ziele noch hätten erreichen können“, meinte er. „Wir sind in den Abstiegsstrudel geraten, weil wir mit vielen Verletzungen zu kämpfen hatten. Zudem war es für uns das berühmte schwierige, zweite Jahr nach einem Aufstieg“, sagte Ruff. Nun wolle das Team in der neuen Saison die direkte Rückkehr in die Landesliga anpeilen.

Ein weiterer Punkt der Sonderregelungen ist vor allem für die Mannschaften von großer Bedeutung, die sich in ihren verbliebenen Begegnungen noch vor dem Abstieg hätten retten können. Die Teams, die rechnerisch noch die Möglichkeit hatten, auf einen Nicht-Abstiegsplatz zu klettern, erhalten ein Angebot des NWVV – und zwar können sie in ihrer Spielklasse bleiben. Dieser Passus sorgte beim TV Baden für Erleichterung. Denn die Erste Frauen des TVB muss die Landesliga 4 nun nicht nach nur einer Saison wieder verlassen. In der Abschlusstabelle belegen sie den vorletzten Rang, der ursprünglich ein Abstiegsplatz war. Das Team von Trainer Günter Kraus hätte im Idealfall aber noch zwei Plätze in der Tabelle gutmachen können.

Peter-Michael Sagajewski, Volleyball-Chef beim TVB, verdeutlichte, dass der Antrag auf den Ligaverbleib, der bis zum 15. April eingereicht werden muss, gestellt werden soll. „Schließlich war es ja auch das Saisonziel, dass die Frauen in der Landesliga bleiben“, sagte er. Günter Kraus ist ebenfalls beruhigt, weil sein Team nun nicht absteigen muss. „Wobei ich glaube, dass wir die Liga auch gehalten hätten, wenn die Saison normal zu Ende gespielt worden wäre“, meinte der Trainer. Für ihn sei die jetzige Regelung ebenfalls die richtige: „Denn es gab ja nun einmal noch viele Mannschaften, die die Möglichkeit hatten, sportlich ihre Ziele zu erreichen.“

Analog zur Sonderregelung in der Abstiegsfrage wurde auch die Aufstiegsproblematik vom NWVV gelöst. Teams, die noch auf einen Aufstiegsplatz hätten springen können, erhalten nun das Angebot, den Gang in die nächsthöhere Liga anzutreten. „Dies gilt nur, wenn die Staffelstärke von neun Mannschaften in allen Staffeln der Spielklasse nicht überschritten wird. Der Verbandsspielausschuss entscheidet über die Zulassung für die entsprechende Spielklasse“, heißt es in dem Schreiben des NWVV.

Festgelegt wurde vom Verband zudem, dass in diesem Jahr in sämtlichen Ligen kein Team zum Meister gekürt wird. Spannend sind am Ende einer jeden Saison stets die Relegationsrunde. Diese wurden vom NWVV in diesem Jahr jedoch gestrichen. Keine Auswirkungen haben die Sonderregelungen hingegen für den TV Baden II in der Oberliga 1 der Männer sowie für die Frauen des TSV Fischerhude-Quelkhorn. Badens Zweitliga-Reserve beendet die Saison auf dem vierten Rang, die Frauen aus Fischerhude nehmen in der Landesliga 3 den dritten Rang ein. Sie hätten aber keine Chance mehr gehabt, den Aufstiegsplatz zu erobern.