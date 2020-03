Peter-Michael Sagajewski hat bereits Gespräche mit allen Spielern des Volleyball-Zweitligisten TV Baden geführt. (Björn Hake)

Baden. Nach dem abrupten Ende der Volleyball-Saison in der 2. Bundesliga rückt nun schon die Serie 2020/2021 beim Verband und den Mannschaften in den Fokus – und zwar in Form der Lizenzanträge, die die Klubs stellen müssen. Dafür haben die Vereine, die in der neuen Saison Teil des Unterhauses sein wollen, nun mehr Zeit. „Aufgrund der wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise hat der Vorstand der Volleyball-Bundesliga (VBL) eine Änderung des Lizenzstatus und damit eine Verschiebung der Lizenzierungsfristen für die Saison 2020/2021 beschlossen. Die Entscheidung soll den Vereinen die Möglichkeit eröffnen, sich mit angemessenem Abstand zur aktuellen Krisensituation an bestehende und mögliche neue Partner zu wenden“, begründet die VBL ihren Entschluss.

Davon betroffen ist auch der TV Baden, der die Saison 2019/2020 in der 2. Bundesliga Nord auf Platz sechs abgeschlossen hat. Die Frist für den Lizenzantrag der 1. und 2. Bundesliga wird laut VBL einheitlich auf den 15. Mai verschoben. Ursprünglich hatte die VBL die Frist für die Zweitligisten auf den 2. Mai datiert. „Zudem müssen die Unterlagen der wirtschaftlichen Lizenzierung in der 2. Bundesliga nicht bis zum 2. Mai, sondern erst bis zum 15. Juni eingereicht werden. Der VBL-Vorstand behält sich vor, die Fristen und inhaltlichen Anforderungen für die wirtschaftliche Lizenzierung je nach Entwicklung der Krisenlage erneut anzupassen und längere Fristen zu gewähren“, teilte die VBL weiter mit.

„Ich habe schon erwartet, dass sich die VBL für eine Fristverlängerung entscheidet. Es ist richtig, vollkommen in Ordnung und hilft uns natürlich“, sagte Badens Manager Peter-Michael Sagajewski. Er ist glücklich darüber, dass ihm nun mehr Zeit bleibt, um mögliche, neue Sponsoren zu finden. „Aufgrund der aktuellen Lage muss man gar nicht versuchen, mit Firmen über ein Sponsoring zu sprechen“, weiß Sagajewski, dass Unternehmer wegen der Corona-Krise derzeit ganz andere Sorgen haben.

Die VBL hat darüber hinaus entschieden, dass es in dieser Saison in den beiden 2. Bundesligen keine Meister und keine Absteiger gibt. „Da alle Mannschaften, die derzeit auf einem Abstiegsplatz stehen, noch aus eigener Kraft die Chance auf den sportlichen Klassenerhalt besaßen, wollten wir nicht durch irgendeine ersatzweise Wertung in die Abstiegsfrage eingreifen“, begründet VBL-Geschäftsführer Klaus-Peter Jung die Entscheidung. Das bedeutet wiederum, dass auf die Badener bald mehr Gegner warten. Denn weil weiterhin vorgesehen ist, dass aus den 3. Ligen zwei Teams in die 2. Bundesliga Nord aufsteigen, wird das Unterhaus in Zukunft von 14 Mannschaften gebildet. Aus der 3. Liga Nord haben sich der PSV Neustrelitz und der Eimsbütteler TV vorlizenzieren lassen, aus der 3. Liga West der DJK Delbrück. Über die Fortführung der 2. Bundesliga mit einer Staffelstärke von 14 Mannschaften oder einen vermehrten Abstieg nach der Saison 2020/2021 entscheidet die Bundesligaversammlung in diesem Jahr.

Doch nicht nur die VBL hat die Weichen für die neue Saison gestellt, sondern auch der TV Baden in Sachen Kaderplanung. „Ich habe bereits mit jedem Spieler Gespräche geführt. Da war ich in diesem Jahr ziemlich früh dran, weit vor der aktuellen Krise“, sagte Sagajewski. Wie diese verlaufen sind, wollte der Manager nicht preisgeben. „Aber wir werden weiterhin ein Team zusammenhaben, das sich für die neue Saison bekennt.“ Darüber hinaus hat Sagajewski Kontakt zu Benedikt Gerken aufgenommen. Sagajewski würden sich freuen, sollte sich der junge Zuspieler, der in den vergangenen Jahren in der Kaderschmiede des VCO Berlin spielte, für eine Rückkehr zum TV Baden entscheiden.