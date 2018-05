Muss bei der DM passen: Thedinghausens Catarina Weidner. (Hake)

Oerlinghausen. Während bei den meisten Sportlern nach Saisonende das Trainingspensum runtergefahren oder ganz eingestellt wird, nahm das der Korbballerinnen des TSV Thedinghausen zu. „Wir haben auf dreimal die Woche erhöht und zudem noch Trainingsspiele absolviert“, berichtet Thomas Piper. Der Coach hatte einen guten Grund dafür, denn am 5. und 6. Mai steht in Oerlinghausen (Nordrhein-Westfalen) die Deutsche Meisterschaft an.

In diesem Jahr reisen die Thedinghauserinnen als amtierender Meister der Bundesliga Nord zur DM. Dass sie zu Recht diesen Titel tragen, das wollen sie auch in Oerlinghausen beweisen. „Wir wollen besser sein als letztes Jahr, wir wollen zeigen, dass auch wir Korbball spielen können, dass wir uns verbessert haben“, ist Thomas Piper bereits Feuer und Flamme. Nur nicht auf Platz sechs landen und somit Schlusslicht der Deutschen Meisterschaft werden, so lautet das Minimalziel. Der Coach der Thedinghauserinnen liebäugelt aber sogar mit mehr. „Wir wollen auch noch am zweiten Tag dabei sein und somit im Halbfinale stehen.“

Vier von sechs Mannschaften nennen den Deutschen Meister der Bundesliga Süd, den SV Schraudenbach, als Favoriten auf den Titel, so auch Thomas Piper. Auf seiner Liste folgen die weiteren Teams aus der Süd-Liga, der TuS Eisbergen und der TuS Helpup. „Wenn es normal läuft, belegen die drei Nord-Mannschaften die Plätze vier, fünf und sechs. Aber vielleicht schafft es auch eine, Rang drei zu belegen. Diese Überraschung wären wir natürlich gerne“, hofft Piper.

Dieses Unterfangen wird aber ein schwieriges, denn die Vorrunde hat gleich zwei Süd-Teams für den TSV auf Lager: Eisbergen und Helpup. Zudem reist Thedinghausen nur mit acht Spielerinnen an, da Catarina Weidner mit Rückenproblemen passen muss. Der Spielplan birgt aber einen Vorteil: „Wir spielen erst später und können uns somit alle Gegner schon anschauen. Das gefällt uns, denn wir sind keine Frühstarter“, erzählt Piper.

Meisterschaftsfavorit Schraudenbach misst sich zunächst mit dem TuS Sudweyhe und dem Oldenbroker TV in der anderen Dreiergruppe.