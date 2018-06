Nicolas Brunken mit den Zugängen Dennis Groß und Cherno Baldeh (v. l.). (fr)

Der Landesliga-Aufsteiger FC Verden 04 hat noch einmal zwei Spieler in die Reiterstadt geholt und somit seine Defensive verstärkt. Von den U19-Junioren des Blumenthaler SV wechselt Cherno Baldeh an die Aller. Zudem bedient sich der FCV beim FSV Langwedel-Völkersen. Der Verteidiger Dennis Groß schließt sich dem Team von Coach Sascha Lindhorst an. Die Langwedeler verlieren somit den nächsten Leistungsträger.

"Cherno Baldeh ist vor allem ein Perspektivspieler. Er ist zudem auch für unsere Jugendmannschaft spielberechtigt, die bald in der Niedersachsenliga spielt", sagte Verdens Sportlicher Leiter Nicolas Brunken. "Dennis Groß will sich der Herausforderung Landesliga stellen. Er soll vor allem Druck auf die etablierten Abwehrspieler machen."

In der Defensive gut besetzt

Groß spielt in der Innenverteidigung, Baldeh auf der linken Abwehrseite. Brunken: "Wir sind sehr froh, dass wir uns auf diesen beiden Positionen weiter verstärken konnten. Mit Dennis und Cherno sind wir jetzt auf allen Defensivpositionen gut und doppelt besetzt. Wir können jetzt auf viele Situationen reagieren, ohne Qualität einzubüßen."