Maximilian Schulwitz gehörte auch gegen den SV Vorwärts Hülsen zu Verdens Torschützen. Er schoss das 4:0. (Björn Hake)

Verden. Ein einseitiges Kreisderby haben die zahlreichen Zuschauer auf dem Verdener Hubertushain erlebt. In der Bezirksliga Lüneburg setzte sich der FC Verden 04 klar und deutlich mit 4:0 (3:0) gegen den SV Vorwärts Hülsen durch. Zu keinem Zeitpunkt konnten die Gäste an ihren guten Auftritt aus der Hinserie anknüpfen, als sie den hohen Favoriten mit 1:0 bezwangen.

Bezeichnend war am Sonntag, dass in der Nachspielzeit der ersten Hälfte der aktuelle Co- und zukünftige Cheftrainer Marc Jamieson per Freistoß den einzigen ernsthaften Torschuss für sein Team abgab. Apropos Jamieson: Der gelernte Torhüter lief erstmals in einem Pflichtspiel für den SVV Hülsen als Feldspieler auf. „Das hatten wir bisher nur ab und an mal in einigen Testspielen. Mir sind leider die Innenverteidiger ausgegangen. Ibo Lailo hat sich unter der Woche abgemeldet, und Klaas Krause musste nach dem Aufwärmen passen“, lieferte Trainer Ziad Leilo die Erklärung.

Leilo sah von Beginn an eine bissige Verdener Mannschaft, die sofort den Vorwärtsgang suchte. Vor allem über Katip Tavan wurden viele Angriffe vorgetragen. Die erste große Chance verpasste Patrick Zimmermann, der den Ball per Kopf an den Pfosten setzte (8.). Wenig später lag der Ball dann aber im SVV-Tor. An der Außenseite des Strafraums kam Frederik Bormann an den Ball, zog nach innen und traf per Linksschuss sehenswert in den oberen Torwinkel (12.). Die Platzherren ließen den Fuß auf dem Gaspedal und setzten die Gäste immer wieder unter Druck. „Wir wussten vorher, dass Verden immer wieder mit langen Diagonalbällen operiert. Scheinbar hat aber in der Besprechung nicht jeder Spieler zugehört, wie wir uns in diesen Situationen verhalten wollen“, fand Ziad Leilo deutliche Worte und musste alsbald das 0:2 hinnehmen. Nach einer Hereingabe von außen legte Maximilian Schulwitz den Ball per Hacke auf Zimmermann, der zunächst ausrutschte und trotzdem sein Tor machte (29.). Noch vor dem Pausenpfiff entschied Mirco Temp die Partie mit einem erfolgreichen Schuss von der Strafraumkante (37.).

„Die erste Halbzeit hat mir gefallen. Wir waren sofort da, sind viel marschiert und haben uns einige Chancen erarbeitet. Unsere Halbzeitführung hätte höher ausfallen können. Über die zweite Hälfte brauchen wir dann eigentlich nicht mehr zu sprechen“, erklärte FC-Trainer Sascha Lindhorst. In der Tat verkam die zweite Halbzeit zu einem lauen Sommerkick. Der FCV wollte nicht mehr, der SVV konnte nicht mehr. Die Gastgeber beherrschten ihren Gegner, spielten aber nicht mehr mit der letzten Konsequenz auf weitere Tore. Mirco Temp nach einem Eckball (63.) sowie mit einem Linksschuss nach einer Brustannahme (65.) und Bjarne Geils mit einem strammen 25-Meter-Schuss verpassten das vierte Tor.

Der Endstand fiel erst in der Schlussminute: Nach einem tollen Solo des eingewechselten David Hennig verwertete Torjäger Maximilian Schulwitz dessen Hereingabe humorlos zum 4:0. „Wir können uns bei Verden bedanken, dass sie mehrere Gänge zurückgeschaltet und uns nicht komplett abgeschossen haben. So kannst du in der Liga nicht punkten. Ich hoffe, dass wir in den entscheidenden Partien gegen die direkten Konkurrenten anders auftreten“, sagte Ziad Leilo. Für den pomadigen Auftritt seiner Mannschaft in den zweiten 45 Minuten hatte FC-Coach Sascha Lindhorst nur wenig Verständnis: „Da haben wir es nur noch verwaltet. Kaum jemand hatte noch große Lust, sich zu bewegen. Da habe ich von meinen Jungs eigentlich erwartet, dass sie noch einmal mehr machen und mehr Feuer entwickeln. Letztendlich haben wir aber einen verdienten Sieg völlig ungefährdet nach Hause gebracht.“