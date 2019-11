Sascha Kunze sah in Bützfleth kein gutes Spiel seiner Mannschaft. (Björn Hake)

„Das war Murks.“ Mit diesen drei Worten fasste Sascha Kunze das Auswärtsspiel seiner HSG Verden-Aller bei der HSG Bützfleth/Drochtersen zusammen. Ein besseres Fazit hätte der Coach wohl auch nicht ziehen können. Denn die Landesliga-Handballer aus der Reiterstadt unterlagen mit 20:29 (10:14).

Seine Sieben habe nicht ins Spiel gefunden, schilderte Kunze: „Im Angriff waren wir zu zögerlich und in der Deckung zu passiv. Es war einfach schlecht.“ Zwar sei Bützfleth eine gute Mannschaft, sagte Kunze über den Gegner, aber dennoch hätte sich sein Team anders präsentieren müssen. Trotz der schwachen Darbietung lagen die Verdener in der 42. Minute nur mit drei Toren zurück – 16:19. In dieser Phase des Spiels rutschte ein Akteur der Gäste mit dem Kopf gegen die Auswechselbank und zog sich eine Platzwunde zu. Es folgte eine etwas längere Pause. „Und diese hat Bützfleth wesentlich besser verdaut“, sagte Kunze. Die Gastgeber zogen bis zur 53. Minute bis 25:16 davon. Die Begegnung war entschieden. „Wir haben nur zugeschaut und sind als Begleitschutz nebenher gelaufen“, monierte Sascha Kunze. „Am Ende dürfen wir uns sogar freuen, dass wir nicht noch höher verloren haben.“

Die HSG Verden-Aller bleibt durch die Niederlage weiterhin Tabellenvorletzter. Sascha Kunze will die Abstiegszone mit seiner Sieben schnellstmöglich verlassen. „Wenn wir uns aber so verkaufen wie jetzt gegen Bützfleth, wird es schwierig, da unten rauszukommen“, redete Sascha Kunze nach der deutlichen Pleite Klartext.