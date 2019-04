Brachte den FCV mit 1:0 in Front: Thomas Celik. (xxx)

Hätte jemand dem FC Verden 04 vor der Partie der Landesliga Lüneburg gegen den Spitzenreiter MTV Eintracht Celle einen Punkt angeboten, die Verdener hätten ihn mit Kusshand genommen. Kein Wunder, befindet sich der FCV doch in großen Abstiegsnöten und hatte 2019 eh erst einen Zähler geholt. Doch bekanntlich ist man ja hinterher immer schlauer. Im Bezug auf die Domstädter äußert sich das folgendermaßen: Nach dem Spiel waren sie eher enttäuscht über das 2:2 (1:0) gegen Celle. Der Grund: Erst in der dritten Minute der Nachspielzeit kassierten sie den Ausgleich.

„Ja, vorher hätte ich das direkt unterschrieben. Aber so, wenn dir nur zwei Minuten fehlen, um den Spitzenreiter zu schlagen und ganz wichtige drei Punkte einzufahren, dann ist das sehr bitter und ärgerlich“, gewährte Thomas Tödter einen Einblick in seine Gefühlswelt. Tödter hatte für den im Urlaub weilenden Sascha Lindhorst übernommen und hätte beinahe den Überraschungscoup gelandet. Wer das Spiel jedoch verfolgt hatte, der wäre laut Tödter am Ende wenig überrascht gewesen, hätte der Sieger FC Verden 04 geheißen. „Drei Punkte wären nicht unverdient gewesen. Wir haben nämlich gezeigt, dass wir Fußball spielen können und hatten die besseren Chancen.“

Tödter sprach damit die drei Möglichkeiten nach Konter von Jonas Austermann (60./75) und Sipan Sürer (58.) an. Doch zu diesem Zeitpunkt stand es bereits 1:1. Die Torschützen: zwei Verdener. In Minute 17 hatte Thomas Celik die Gastgeber in Front gebracht. Celik tunnelte seinen Gegenspieler auf Höhe der Mittellinie, war dann frei durch, marschierte gen Sechzehner und behielt beim Abschluss die Ruhe. Tor Nummer zwei ging auf das Konto von Philipp Büssenschütt, bedeutete aber das 1:1 (52.). „Keinen Vorwurf an “Büchse„, macht er ihn nicht rein, tut es sein Gegenspieler hinter ihm“, nahm Tödter den Defensivakteur in Schutz.

Es folgten die vergebenen Chancen und später das 2:1 durch Jonathan Schmude (72.). Nach Pass von Kapitän Mirco Temp vollendete Schmude mit einem sehenswerten Heber. Doch mit den drei Punkten sollte es nichts werden. Eine Verzweiflungsflanke Celles landete am zweiten Pfosten, wo Onur Ekinci einnickte. „Ein richtiges Kackei“, beschrieb Tödter den Ausgleich und zog anschließend Resümee: „Heute ärgere ich mich, morgen bin ich aber zufrieden mit dem Punkt. Es war schon positiv, dass wir gegen solch eine Mannschaft so lange auf der Siegerstraße waren. Das tut für alles gut, was im Fußball wichtig ist.“