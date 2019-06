Schwanewede. Die B-Jugend-Handballer der HSG Verden-Aller dürfen weiterhin auf einen Platz in der Vorrunde zur Oberliga hoffen. In der zweiten Runde der Relegation musste der Nachwuchs aus der Kreisstadt zwar der HSG Schwanewede/Neuenkirchen den direkten Aufstiegsplatz überlassen, als Zweiter einer Fünfergruppe erhalten die Verdener aber eine weitere Chance – und zwar vor eigenem Anhang.

Die Mannschaft von Trainer Sven Klaasen spielt am Sonnabend, 22. Juni, in der Aller-Weser-Halle in einem Turnier mit der JSG TVL/LTS Spaden, der SG Lingen-Lohne, dem SV Stockheim aus Braunschweig sowie den Sportfreunden Söhre (Landkreis Hildesheim) den letzten freien Platz aus. Beim Zweitrundenturnier in Schwanewede landete die Klaasen-Truppe Siege gegen die SG Lingen-Lohne (9:8), die SG Misburg (13:9) sowie die TS Hoykenkamp (14:8). Beim 5:13 gegen die HSG Schwanewede/Neuenkirchen waren die Jungs aus der Domstadt bis zum 3:4 (8.) durch einen Treffer von Yago von Ahsen auf Augenhöhe. Im weiteren Verlauf zog der Unterbau des zukünftigen Männer-Oberligisten aus dem Landkreis Osterholz bis auf acht Tore davon.