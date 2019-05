Soltau. In der vergangenen Saison haben die C-Jugend-Handballer der HSG Verden-Aller in der Oberliga für Furore gesorgt. Als Dritter der Oststaffel waren die Youngster aus der Kreisstadt beim Finalturnier um die Verbandsmeisterschaft dabei. Das Team der Trainer Sven Klaasen und Lars Blatt landete auf Platz vier. Nun nehmen die in die B-Jugend aufgestiegenen HSG-Talente in der nächsthöheren Altersklasse die Vorrunde zur Oberliga ins Visier.

Beim ersten Relegationsturnier in Soltau hat Verdens Nachwuchs einen Platz im Oberhaus der Verbände Bremen und Niedersachsen durch eine 14:15-Niederlage gegen den HV Lüneburg nur hauchdünn verpasst. Mit ungefährdeten Siegen gegen die SG VfL Wittingen/Stöcken (22:8) und den MTV Soltau (14:7) ist die HSG Verden-Aller aber in die zweite Runde eingezogen. Dort verschlägt es die Klaasen-Schützlinge am 1. Juni nach Schwanewede. In Soltau war die HSG Verden-Aller im entscheidenden Spiel gegen den HV Lüneburg bei einer 14:12-Führung schon fast am Ziel. Am Ende hatten in einer spannenden Schlussphase dann aber doch noch der Gegner knapp die Nase vorne.