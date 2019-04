HSG Nienburg, TV Schiffdorf, SVG Celle, TV Oyten: Ingmar Steins war in der jüngeren Vergangenheit für so einige Vereine aktiv. Nach einer Pause hat der erfahrene Handballtrainer aus Morsum nun eine neue Aufgabe gefunden – und zwar bei der HSG Verden-Aller. Beim Klub aus der Domstadt strebt Steins mit der weiblichen Jugend B Anfang Mai die Qualifikation für die Landesliga an. Der pensionierte Polizeibeamte folgt bei der HSG auf Ulfert Dudda. Dieser hatte sein Amt nach der Saison 2018/2019 nach acht Jahren abgegeben.

In der Relegation zur Landesliga verschlägt es die HSG Verden-Aller mit dem jüngeren B-Jugend-Jahrgang um Haupttorschützin Jette Dudda am 4. Mai nach Hannover-Garbsen. Dort bekommen es die Mädchen aus der Kreisstadt mit unbekannten Gegnern zu tun: HSG Wacker Osterwald/SchloRi, HSG Nordstars, HSG Adenstedt und HSG Laatzen-Rehten heißen die Kontrahenten in einer Fünfergruppe. Läuft die HSG Verden-Aller in dem Erstrundenturnier Platz auf eins oder zwei ein, dann hätte der Klub in der kommenden Spielzeit einen Platz der Landesliga sicher. „Wir werden mal schauen, was so geht. Die Spielklasse ist mir aber egal, ich sehe mich als Ausbildungstrainer“, erläutert Ingmar Steins.