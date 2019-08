Ole Sievers (blaues Trikot) machte gegen den Robin Wessel und den TSV Bassen II ein starkes Spiel. Dennoch reichte es für den FC Verden 04 II nur zu einem Unentschieden. (Björn Hake)

Landkreis Verden. Der FC Verden 04 II wartet weiter auf ihren ersten Saisonsieg. Nach dem Aus im Pokal in Thedinghausen und dem 1:1 im Liga-Eröffnungsspiel gegen Hönisch reichte es beim Aufsteiger Bassen II ebenfalls nur zu einem Unentschieden für den Mitfavoriten auf den Titel der Fußball-Kreisliga. Seinen ersten Sieg feierte indes Coach Sascha Lindhorst mit dem FSV Langwedel-Völkersen II gegen den TV Oyten II. Die Partie Uesen gegen Otterstedt fiel aus, weil der Sportplatz im Achimer unter Wasser stand.

TSV Bassen II – FC Verden 04 II 3:3 (2:1): So richtig rund läuft es bei der Verdener Reserve noch nicht. Beim Aufsteiger musste Coach Oliver Rozehnal lange zittern, ehe sein Team überhaupt einen Punkt mit auf die Heimreise nehmen durfte. Erst in der 89. Minute gelang Ahmet Turgay der Treffer zum 3:3-Endstand. Dabei hatte Turgay von einer tollen Einzelleistung seines Mitspielers Ole Sievers profitiert, der den Ball im hohen Tempo führte, mehrere Bassener aussteigen ließ und letztlich mit einem Querpasse Turgay bediente, der nur noch einschieben musste. „Wir waren ganz dicht an einer Überraschung dran“, sagte Marius Wagener. Bassens Trainer hatte vor dem Anpfiff gleich ein halbes Dutzend Spieler in die erste Elf beordert, die vier Tage zuvor bei der Pokalniederlage in Brunsbrock (2:5) nicht dabei waren. „Zum Glück haben wir einen großen Kader und dadurch die Möglichkeit zu reagieren, wenn es bei dem ein oder anderem nicht so gut läuft“, sagte Wagener, dessen Team eine starke Leistung gegen den Favoriten ablieferte. Schon nach sieben Minuten führten die Grün-Roten. Nach einem Foul an Angreifer Thomas Pfeiffer zeigte Schiedsrichter Deniz Kunc ohne zu zögern auf den Elfmeterpunkt. Stefan Brüns verwandelte den Strafstoß sicher. Verdens gut aufgelegter Mittelfeldmann Ole Sievers glich nach einem Freistoß zum 1:1 aus (17.). Noch vor der Halbzeit erzielte Pfeiffer, der neben Max Behrens und Janek Hohlen die Offensive der Hausherren bildete, den Treffer zum 2:1. Pfeiffer köpfte das Leder im Anschluss einer Ecke, die von Kevin Segelken getreten wurde, über die Torlinie (42.).

Nach der Pause wollten die Bassener keinesfalls den knappen Vorsprung nur über die Zeit bringen. Vielmehr spielte die Elf von Wagener weiter nach vorne, um die Partie zu entscheiden. Die Taktik schien zunächst aufzugehen, denn Pfeiffer und auch Hohlen besaßen Chancen zum möglichen 3:1. Ein Treffer sollte ihnen aber nicht gelingen. Stattdessen kassierte der TSV den Ausgleich: Verdens Stefan Twietmeyer zog in der 65. Minute einfach mal und der Ball flog unhaltbar für Fabian Bache ins Tor. Nach 75 Minuten brachte Wagener Mark Büssenschütt für Hohlen, der eine Verschnaufpause benötigte. Der Wechsel sollte sich als Glücksgriff des Trainers erweisen, denn nur drei Minuten nach seiner Einwechselung markierte Büssenschütt mit seinem ersten Ballkontakt den Treffer zur erneuten Bassener Führung. Den knappen Vorsprung brachten die Hausherren aber nicht über die Zeit, denn Turgay sicherte dem Favoriten mit seinem ersten Saisontor zumindest einen Punkt. „Es war ein Spiel auf Augenhöhe“, befand Wagener.

FSV Langwedel-Völkersen II – TV Oyten II 5:3 (2:1): Einen offenen Schlagabtausch lieferten sich die beiden Bezirksliga-Reserven. „Die Begegnung hätte auch mit einem 10:10 ausgehen können“, beschrieb Sascha Lindhorst den Verlauf eines Spiels, das von zwei wackeligen Abwehrreihen geprägt war. Der neue Trainer des FSV hatte in der Anfangsphase viel Freude am Spiel seiner Schützlinge. Mit Henric Hollatz bot er einen erfahrenen Abwehrspieler vor seinem Keeper Daniel Stötzel auf. Hollatz sollte die Defensive stabil halten. Nick Edelberg, den Lindhorst noch aus seiner Zeit als Trainer des FC Verden 04, sollte die Abwehr als defensiver Mittelfeldspieler zusätzlich festigen und zudem versuchen, das Spiel des FSV mit Ideen anzukurbeln. „Wir wollen uns zunächst stabilisieren, um gar nicht erst in den Abstiegssog zu geraten“, lautet Lindhorsts Plan. Das Konzept des FSV ging anfangs auch auf, denn Niklas Meyer (19.) und Alexander Kirillow (23.) markierten früh die Treffer zur 2:0-Führung. Die Gäste steckten den Kopf aber nicht in den Sand und versuchten ihrerseits durch immer intensiver werdendes Pressing ins Spiel zurückzukommen.

Noch vor der Pause gelang Henry Garbrecht das Tor zum 1:2-Anschluss (37.), als seine Mitspieler einen Angriff abfingen und ihn durch ein schnelles Umschaltspiel prima in Szene setzten. Auch als Ole Richter (51.) für Langwedel zum 3:1 traf, machte der TVO-Torjäger Garbrecht das Spiel wieder spannend und verkürzte auf 2:3 (58.). Nun ging es hin und her. Beide Abwehrreihen wackelten. Allerdings hatte der FSV jetzt mehr Glück und ließ Oytens Torhüter Dennis Welke noch zwei Bälle aus seinem Tornetz holen. Deniz Bilge (60.) und Hollatz (80.) erhöhten mit ihren Treffern auf 5:2 für den FSV. „Wer jetzt dachte, dass das Spiel entschieden ist, der täuschte sich“, sagte Lindhorst, der einen bis zum Abpfiff aufopferungsvoll kämpfenden Gast sah. Das Team von Jens Rathjen durfte aber nur noch einmal jubeln. Niklas Eggers erzielte sieben Minute vor dem Ende das Tor zum 3:5-Anschluss. „Wir müssen noch einiges im Defensivspiel verbessern“, meinte Lindhorst, dessen Team nach der 1:4-Auftaktpleite in Uphusen nun die ersten drei Zähler auf dem Konto hat.

Weitere Informationen

TSV Bassen II – FC Verden 04 II 3:3 (2:1)

Tore: 1:0 Stefan Brüns (7.), 1:1 Ole Sievers (17.), 2:1 Thomas Pfeiffer (42.), 2:2 Stefan Twietmeyer (65.), 3:2 Mark Büssenschütt (78.), 3:3 Achmed Turgay (89.)

FSV Langwedel-Völkersen II – TV Oyten II 5:3 (2:1)

Tore: 1:0 Niklas Meyer (19.), 2:0 Alexander Kirillow (23.), 2:1 Henry Garbrecht (37.), 3:1 Ole Richter (51.), 3:2 Henry Garbrecht (58.), 4:2 Deniz Bilge (60.), 5:2 Henric Hollatz (80.), 5:3 Niklas Eggers (83.)

SV Hönisch – TSV Etelsen II 4:4 (2:2)

Tore: 1:0 Max Brümmer (20.), 2:0 Lennart-Louis Grose (25.), 2:1 Mirko Haase (38.), 2:2 Vittorio Zambrano (45.), 2:3 Eric Nienstädt (56.), 2:4 Sören Bengsch (60.), 3:4 Hammat Turgay (67.), 4:4 Hammat Turgay (80.)

TSV Thedinghausen – TSV Dörverden 4:5 (0:1)

Tore: 0:1 Nils Deke (24.), 0:2 Bastian Deke (48.), 1:2 Jan-Dirk Ölfke (54.), 2:2 Jan-Niklas Schalati (61.), 2:3 Bastian Deke (70.), Nils Deke (76.), 2:5 Emmanuel Nunu (81.), 3:5 Jannik Blischke (85.), 4:5 Jannik Blischke (87.)

TSV Uesen – TSV Otterstedt ausgefallen

TSV Fischerhude-Quelkhorn – TB Uphusen II 2:0 (1:0)

Tore: 1:0 Lukas Klapp (35.), 2:0 Lukas Klapp (71.)

Besonderes Vorkommnis: Rote Karte: Sönke Peno (TB Uphusen II) wegen Handspiels (39.)