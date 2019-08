Ahmadi Alisher (blaues Trikot) und sein TSV Blender verloren deutlich gegen den TSV Dörverden. Für das Siegerteam traf Yanick Bögelsack (links) einmal. (Björn Hake)

Der TSV Fischerhude-Quelkhorn und der Vorjahresfinalist TSV Dörverden haben keine Mühe, um die 1. Runde des Fußball-Kreispokals zu überstehen. Das Team von der Wümme schoss in Hülsen mehr als ein halbes Dutzend Tore. Die Elf von Nils Pohlner setzte sich sogar zweistellig in Blender durch. Zittern musste hingegen Verdens Reserve beim knappen Sieg in Borstel. Im fälligen Elfmeterschießen scheiterte Uphusen II im Stadtderby am TSV Uesen. Kreisliga-Aufsteiger Otterstedt feierte derweil einen Erfolg gegen den TSV Etelsen II.

TB Uphusen II - TSV Uesen 12:13 n. E. (1:1, 1:0): Die Schlüsselszene der Partie am Arenkamp ereignete sich nach knapp einer Stunde: Uphusens Mittelfeldspieler Adrian Scheffer dezimierte sein Team, weil er wegen wiederholten Foulspiels die Ampelkarte sah (58.). „Durch den Feldverweis verloren wir unsere Ordnung im Spielaufbau. Es lief einfach nicht mehr rund und Uesen nutzte das aus“, sagte TBU-Co-Trainer Mirko Kappmeier. Die Oberliga-Reserve begann stark, hatte vor der Halbzeit die Zügel fest in der Hand und ging durch den Treffer von Benjamin Titz mit 1:0 in Führung (30.). Chancen für einen zweiten Treffer ließen Michael Maul und Patrick Faizy liegen. In Halbzeit zwei kam Uesen stärker auf. So richtig zwingend war das Spiel der Rot-Weißen aber zunächst nicht. Erst als Uphusens Mittelfeldmann Scheffer des Feldes verwiesen worden war, nahm die Elf von Benjamin Nelle Fahrt auf und agierte zwingender. Marcel Siegler zeigte sich in der 75. Minute hellwach, als es im Strafraum der Platzherren zu einer unübersichtlichen Situation kam und schob den Ball zum 1:1 über die Torlinie. Im Elfmeterschießen avancierte Uesens Keeper Nils Kutsch zum Matchwinner. Kutsch hielt den Elfer von David Stroh und Luca Becker entschied die Lotterie vom Punkt. „Vor der Halbzeit haben wir Fehler gemacht. Nach dem Feldverweis lief es besser“, strahlte Kutsch.

TSV Blender - TSV Dörverden 1:10 (0:2): „Für uns kam das Spiel zu früh. Fünf Mann waren im Urlaub, zudem erhielt ich von zwei Spielern kurzfristig eine Absage. Wir mussten improvisieren und konnten dem Favoriten nur eine Halbzeit lang Paroli bieten“, erklärte Blenders Trainer Lars Hustedt die Schlappe. Der TSV Dörverden agierte konzentriert und erarbeitete sich gegen die zunächst gut gestaffelte Defensive der Platzherren bis zur Pause einen 2:0-Vorsprung. Die Treffer erzielten Emmanuel Nunu (19.) und Bastian Deke (37.). Nach dem Seitenwechsel trugen sich bei den Gästen Paul Gauert (59.), Deke (61./80./90.), Nunu (70.), Yanick Bögelsack (75.), Dominik Agic (76.) und Sven Heinze (86.) als Torschützen ein. Das Ehrentor erzielte Yannick Braatz nach einer Stunde zum 1:3.

TSV Otterstedt - TSV Etelsen II 3:1 (1:1): Mit einer defensiven Spielanlage sorgte Otterstedt für eine Überraschung. „Hinten hat mein Team kompakt gestanden. Dank unserer schnellen Angreifer waren wir blitzschnell vor dem Etelser Tor und weil wir unsere Chancen nutzten, gelang uns der Sieg“, strahlte Heim-Trainer Claas Bahrenburg über den Erfolg. Allerdings hatte der Sieg auch einen faden Beigeschmack: Zwei Minuten vor Spielende ließ sich Pascal Wessely nach einem Foul an ihn von einem Zuschauer provozieren und sah dafür vom Schiedsrichter die Rote Karte. In der Schlussminute musste auch noch Fabian Rebbin vorzeitig in die Kabine. Der Otterstedter Mittelfeldmann hatte sich ein rüdes Foul erlaubt. „Zum Glück haben wir den Vorsprung mit acht Feldspielern über die Zeit gebracht“, meinte Bahrenburg, der bis zum Abpfiff zittern musste. Nach einem Konter erzielte Wessely das 1:0 (17.). Das 1:1 gelang Tim Krohe, als er einen von Mathias Mahnken verwirkten Strafstoß verwandelte (45.). Wessely (66.) und Christian Hennings (78.) schossen Otterstedt in die nächste Runde.

Borsteler FC - FC Verden 04 II 1:2 (0:0): Der in die 2. Kreisklasse aufgestiegene BFC verlangte dem FCV, immerhin ein Mitfavorit auf den Kreisligatitel, alles ab. „In der Schlussphase, als Borstel auf 1:2 verkürzte, wurde es noch einmal eng“, gestand Oliver Rozehnal, der dem BFC eine sehr gute Leistung bescheinigte. Verdens Coach sah nach dem Anschluss aber keine brenzlige Situation mehr in seinem Strafraum. „Zum Glück stand unsere Defensive gut“, lobte er den Abwehrverbund. Die spielerisch besseren Verdener hatten gegen die lauf- und kampfstarken Borsteler zunächst Probleme. Sie erarbeiteten sich vor der Halbzeit keine nennenswerte Torgelegenheit. Nach dem Seitenwechsel lief das Spiel des FCV besser. Allen voran war nun auch der Zug zum Torabschluss zu erkennen. Ole Sievers schloss nach einer Stunde einen Angriff zum 0:1 ab und Stefan Twietmeyer erhöhte zehn Minuten später für Verden.

SV Vorwärts Hülsen II - TSV Fischerhude-Quelkhorn 0:7 (0:2): „Unser Team hat eine sehr gute Leistung gezeigt und sich den Sieg auch in der Höhe verdient“, strahlte Yannick Becker. Die Elf von der Wümme überzeugte mit viel Spielwitz und hatte im Südkreis keine Probleme. Schon zur Pause hatten Jannis Krenz (28.) und Lukas Klapp (45.) mit ihren Treffern für einen beruhigenden Vorsprung gesorgt. Die nach dem Seitenwechsel immer stärker werdenden Männer von der Wümme kamen durch ein Traumtor von Krenz zum 3:0 (55.), ehe Dennis Klee (65.) und Dennis Mahler (70.) zwei Strafstöße zum 5:0 verwandelten. Aber auch aus dem Spiel heraus schossen Klee (80.) und Mahler (83.) Tore, die zu dem Kantersieg führten.

Weitere Informationen

SV Wahnebergen - TSV Brunsbrock 4:6 (2:2, 0:1)

Tore: 0:1 Andre Oestmann (18.), 1:1 Lukas Hellwinkel (48.), 1:2 Andre Oestmann (56.), 2:2 Matthias Müller (65.)

MTV Riede II - FSV Langwedel-Völkersen 0:2 (0:0)

Tore: 0:1 Deniz Bilge (68.), 0:2 Alexander Kirillow (78.)

TSV Ottersberg II - SV Hönisch Nichtantritt Heim

TSV Bierden - TSV Dauelsen 3:2 (1:1)

Tore: 0:1 Sascha Hohl (30.), 1:1 Andre Pander (40.), 1:2 Kubilay Ucan (65.), 2:2 Niklas Köpke (67.), 3:2 Benny Bischoff (89.)

SV Baden - TV Oyten II 3:6 (1:4)

Tore: 0:1 Robel Gebregziabher Tesfo (13.), 1:1 Denis Rogosin (FE 24.), 1:2 Mario Sonntag (25.), 1:3 Mario Sonntag (33.), 1:4 Mario Sonntag (38.), 1:5 Niklas Eggers (62.), 2:5 Ogün Murat (65.), 3:5 Erdal Yüksel (77.), 3:6 Robel Gebregziabher Tesfo (82.)

SV Holtebüttel - TSV Thedinghausen 1:6 (1:3)

Tore: 0:1 Jannik Blischke (10.), 1:1 Jannis Delventhal (26.), 1:2 Raffael Möller (39.), 1:3 Jan-Niklas Schalati (43.), 1:4 Jan-Dirk Ölfke (56.), 1:5 Jannik Blischke (59.), 1:6 Philipp Neugebauer (86.)

FC Badenermoor - TSV Jahn Westen 0:4 (0:3)

Tore: 0:1 Daniel Meyer (31.), 0:2 Niklas Becher (35.), 0:3 Niklas Becker (42.), 0:4 Niklas Becker (87.)

Verdener Türksport - TSV Achim II 5:3 n. E. (1:1, 1:1)

Tore: 1:0 Kadir Caliskan (5.), 1:1 Ahmed Miry (8.)