Auf eine Verlängerung der erfolgreichen Zusammenarbeit haben sich der FC Verden 04 und Oliver Rozehnal, Trainer der zweiten Mannschaft, geeinigt. „Wir freuen uns, mit Oliver auch in die neue Saison zu gehen. Die Mannschaft hatte eine ganz starke vorherige Saison mit der Krönung des Kreispokalsieges. In dieser Spielzeit ist der Abstand zur Tabellenspitze zwar schon etwas größer, man darf aber nicht vergessen, dass einige routinierte Leistungsträger nicht mehr zur Verfügung stehen und dafür einige junge Talente nachgerückt sind“, erklärte Henning Breves, zweiter Vorsitzender des Vereins. Unterstützung in der Trainingsarbeit erhält Oliver Rozehnal zukünftig von Dennis Neumann, der ihm ab sofort als Co-Trainer zur Seite steht.