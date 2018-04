Philipp Breves markierte in Pennigbüttel den Siegtreffer für den FC Verden 04. (Björn Hake)

Im Spitzenspiel der Fußball-Bezirksliga Lüneburg 3 zwischen dem Spitzenreiter FC Verden 04 und dem Tabellendritten SV Komet Pennigbüttel haben sich die Gäste aus der Domstadt mit 1:0 (1:0) durchgesetzt. Damit wuchs der Vorsprung auf den Verfolger MTV Riede bei drei Spielen mehr nun auf 20 Punkte an.

Bereits zu Beginn des Spieles waren beide Mannschaften bereit, kämpferisch alles zu geben. Schon nach elf Minuten klingelte es beinahe im Tor der "Kometen", doch Patrick Zimmermann verzog aus kurzer Entfernung über das Tor. Immer wieder bremsten Unterbrechungen den Spielfluss. Und so bekamen die Gäste in der 14. Minute einen Freistoß zugesprochen. Philipp Breves versenkte aus knapp 20 Metern Entfernung die Kugel im linken oberen Eck. In der Folge kamen die Verdener immer wieder zu Chancen, doch es fehlte stets der letzte Schritt zum Ausbau der Führung. „Wir hätten einfach das 2:0 machen müssen, damit wir ein bisschen Ruhe bekommen. Aber das haben wir nicht geschafft“, sagte FC-Trainer Sascha Lindhorst.

Die Kometen ließen sich nicht entmutigen. Nach einem langen Ball von Jens Wöltjen auf den eingewechselten Kevin Rapp sah es aus, als wollte Rapp flanken. Jedoch flog der Ball in Richtung Tor und traf den Pfosten. Danach prägten immer wieder Fouls das Spiel, wodurch besonders in der zweiten Halbzeit die Chancen immer weniger wurden. Die Gäste aus Verden hatten das Spiel nun in der Hand und spielten sich deutlich mehr Torgelegenheiten heraus. Zu einem zweiten Treffer für die Verdener kam es dennoch nicht. Kurz vor Schluss traf Mirco Temp noch die Latte.