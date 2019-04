Oldenburg. Das Finalturnier der besten sechs Nachwuchsteams aus Bremen und Niedersachsen um die Handball-Verbandsmeisterschaft der männlichen Jugend C ist Geschichte. Während sich der leicht favorisierte TSV Burgdorf fortan Verbandsmeister nennen darf, ist die HSG Verden-Aller mit 5:5 Punkten auf dem vierten Platz eingelaufen. Qualifiziert für das Turnier in Oldenburg waren die jeweils drei Erstplatzierten der Oberligen West und Ost.

„Wir haben bewiesen, dass wir zu den Top-Mannschaften gehören“, zog Sven Klaasen, der den Nachwuchs von der Aller gemeinsam mit Lars Blatt trainiert, nach den fünf Spielen über jeweils zweimal 15 Minuten ein positives Fazit. Mit dem TSV Burgdorf habe sich am Ende das Team mit der „größten Konstanz“ durchgesetzt, meinte Klaasen. Ähnlich fiel das Resümee von Christine Witte aus. Burgdorf habe schlussendlich mit seiner körperlichen Überlegenheit das Turnier dominiert, sagte die Landestrainerin. Die HSG Verden-Aller war am Sonnabend mit einem 15:11-Erfolg gegen den Northeimer HC in das Turnier gestartet. Im zweiten Spiel des Tages kam es dann zum Vergleich mit dem TSV Burgdorf. In einer spannenden Partie waren die jungen Verdener dem Bundesliga-Unterbau der „Recken“ über 30 Minuten ein ebenbürtiger Gegner. Nach einer 14:13-Führung der HSG – Martyn Mateusz hatte per Siebenmeter getroffen – gelang Burgdorf erst in der Schlussphase die Wende zum knappen 15:14-Erfolg. Für den Nachwuchs aus der Domstadt ging der erste Turniertag mit einem 15:15 gegen Gastgeber TvdH Oldenburg zu Ende. Der Sonntag begann für die Truppe von Sven Klaasen und Lars Blatt mit einer Niederlage: 12:13 lautete das Resultat gegen den OHV Aurich. Zum Abschluss ließ die HSG dann der SG HC Bremen/Hastedt beim 19:13 keine Chance.

Seine Mannschaft habe mit dem dritten Platz in der Oberliga schon mehr erreicht, als man vor der Spielzeit erwarten konnte, meinte Sven Klaasen. Das gut organisierte Finalturnier um die Verbandsmeisterschaft sei dann eine schöne Zugabe gewesen für die Jungs. Einen Kritikpunkt gab es für Klaasen dennoch: „Es waren Spiele auf wirklich guten Niveau, leider waren die Leistungen der Schiedsrichter einer Verbandsmeisterschaft nicht würdig.“ Vizemeister wurde am Ende die SG HC Bremen/Hastedt – auf den weiteren Plätzen folgten der Northeimer HC, die HSG Verden-Aller, der OHV Aurich und Gastgeber TvdH Oldenburg.