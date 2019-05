Malte Kalski stößt zur neuen Saison in die erste Herren-Mannschaft des FC Verden 04. (Björn Hake)

Das ist ein echtes Zeichen dafür, dass die Verantwortlichen des FC Verden 04 ihren Nachwuchsfußballern ein großes Vertrauen schenken. Von den A-Junioren des JFV Verden/Brunsbrock sollen gleich sieben junge Spieler in der kommenden Saison bei den Reiterstädtern im Herrenbereich Fuß fassen. Das teilte am Montag Nicolas Brunken, Sportlicher Leiter des FC Verden 04, mit. Radif Alijan, Kmail Zaid-Nasser und Malte Kalski sollen sich laut Nicolas Brunken im Landesliga-Team der Verdener beweisen. Diese Chance sollen auch Hannes Bartling, Janek Bergmann, Paul Gansbergen und Ole Sievers erhalten. Dieses Quartett hat in dieser Saison schon Erfahrungen im Herrenbereich gesammelt. Die vier jungen Fußballer kamen laut Nicolas Brunken beim FC Verden 04 II in der Kreisliga zum Einsatz.