Sascha Kunze ist mit dem bisherigen Abschneiden seiner Sieben einverstanden. (Björn Hake)

Sottrum. Nachdem die Handballer des TV Sottrum in der Vorwoche dem TV Oyten bei der 18:20-Niederlage alles abverlangt hatten, war der von Andreas Pott trainierte Landesligist nun auch der HSG Verden-Aller lange ein ebenbürtiger Gegner. Die Punkte gingen am Ende allerdings abermals an den Gegner. Mit 37:32 (17:13) setzten sich die Gäste aus der Domstadt beim weiterhin sieg- und punktlosen Tabellenletzten durch. Er sei auch mit einem Sieg mit einem Tor Vorsprung zufrieden gewesen, atmete Verdens Coach Sascha Kunze durch. In Sottrum sei es nie einfach, meinte Kunze. „Der TV Sottrum hat mit seinem kleinen Aufgebot kämpferisch voll alles gegeben.“ Es sei das erwartet schwierige Spiel gewesen für seine Sieben, fügte der Übungsleiter der Gäste an.

Derweil ist Kunzes gegenüber Andreas Pott momentan nicht zu beneiden. Mit Malte Skusa (Zahn-Operation) und Martin Jünemann (Mandelentzündung) waren zwei Innenblockspieler der 6:0-Deckung kurzfristig ausgefallen. Seine Mannschaft habe dann über 60 Minuten in der Defensive keinen Zugriff bekommen, klagte der 50-jährige Übungsleiter. Andreas Pott: „Bis zum 22:24 sind wir noch im Spiel. Dann nehmen wir uns einen Wurf aus spitzem Winkel und kassieren hinten eine unnötige Zeitstrafe.“

In der Schlussphase verkürzte Nicolas Karnick für die wacker kämpfenden Sottrumer dann noch einmal auf 30:33 (57.). Sascha Kunze sah dennoch einen verdienten Sieg seiner HSG, die nun 11:11 Punkte hat. „Damit“, versicherte der in Oyten wohnende Coach, „sind wir zufrieden.“