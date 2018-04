Patrick Zimmermann (schwarzes Trikot) hat jetzt auch in Riede hoch gewonnen. Dem FC Verden 04 ist der Aufstieg wohl nicht mehr zu nehmen. (Björn Hake)

Riede. Wer soll diesen FC Verden 04 noch stoppen? Auch beim MTV Riede setzte der Tabellenführer der Fußball-Bezirksliga seine Siegesserie fort und gewann am Mittwochabend deutlich mit 5:0 (1:0).

Verlass war einmal mehr auf Maximilian Schulwitz und Patrick Zimmermann. Das FCV-Sturmduo stellte mit seinen Treffern die Weichen auf Sieg. Auf dem engen Platz in Riede entwickelte sich zunächst das erwartete Spiel. Der Favorit hatte viel Ballbesitz, fand aber nur wenige Lücken gegen die dicht gestaffelte Defensive des MTV Riede. „Zu Beginn haben wir uns schwergetan. Riede hat gut verteidigt und nur wenig zugelassen“, sagte Verdens Trainer Sascha Lindhorst. Als viele Beteiligte schon auf den Halbzeitpfiff warteten, zeigte der Spitzenreiter doch noch seine Klasse: Mit dem Rücken zum Tor behauptete Zimmermann den Ball, drehte sich um seinen Gegenspieler und fand mit seiner Flanke Maximilian Schulwitz, der per Kopf zur Halbzeitführung traf.

Bis zum 0:2 schlägt sich Riede gut

Beide Teams waren kaum wieder aus der Kabine, da stand es auch schon 0:2. Eine Flanke von der Außenbahn ließ Schulwitz geschickt passieren. Am zweiten Pfosten lauerte Zimmermann, der locker vollendete (46.). Nicht nur MTV-Trainer Stephan Hotzan sah in diesen Aktionen den Genickschlag für sein Team: „Bis dahin haben wir es vor allem taktisch super gemacht und nur wenig zugelassen. Komplett verhindern kann man das gegen ein Team wie Verden ja auch gar nicht. Nach dem 0:2 waren die Köpfe dann ein wenig unten, auch wenn die Jungs bis zum Ende alles versucht haben, um das Ergebnis erträglich zu gestalten.“

In der Folge hatten die Gäste nun leichteres Spiel. Die Gastgeber erlaubten ihrem Kontrahenten mehr Räume, die dieser gekonnt auszunutzen wusste. Per Distanzschuss erhöhte Frederik Bormann auf 3:0 (65.). Zwei weitere Tore fielen in der Schlussphase. In Spielminute 81 wollte Schiedsrichter Nikolas Wilckens im MTV-Strafraum ein Foulspiel erkannt haben und entschied auf Strafstoß. Darüber hinaus schickte er Hendrik Meyer wegen Meckerns vorzeitig zum Duschen. Maximilian Schulwitz vollstreckte den zweifelhaften Elfmeter kompromisslos zum 4:0. Den Schlusspunkt setzte schließlich der eingewechselte Ibrahim Djassa Koua, der nach rund 18 Monaten sein erstes Tor für den FC Verden 04 schoss (86.).

Obwohl das Tor für das Spiel keinen großen Wert mehr besaß, kannte der Jubel im Verdener Lager keine Grenzen. „Die ganze Mannschaft hat sich mit und für Ibrahim gefreut. Endlich hat er sein Tor gemacht. Er hatte es zuletzt nicht leicht, weil er nur wenig zum Zug kam. Umso schöner ist es, dass er sich mit dem Treffer belohnt hat“, freute sich Lindhorst und schob ein Lob an seine Mannschaft hinterher: „Die Jungs haben es wieder super gemacht. Es war wichtig, nicht die Ruhe zu verlieren. Die ersten Tore sind genau zum richtigen Zeitpunkt gefallen.“