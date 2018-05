Jonas Austermann trug sich bei Verdens Kantersieg ebenfalls in die Torschützenliste ein. (Björn Hake)

Scharmbeckstotel. Der FC Verden 04 wollte im Auswärtsspiel gegen den ATSV Scharmbeckstotel mit aller Macht beweisen, dass die Niederlage beim FSV Langwedel-Völkersen nur ein Ausrutscher war. Das sollte den Reiterstädtern auf beeindruckende Art und Weise gelingen. Der Tabellenführer der Fußball-Bezirksliga Lüneburg 3 gewann im Landkreis Osterholz mit 8:0 (7:0).

Der Torreigen der Gäste begann früh. Bereits in der zweiten Minute durfte FCV-Coach Sascha Lindhorst den ersten Treffer bejubeln. Steen Burford traf zur Verdener Führung. In der Folge stellen die Gäste immer wieder unter Beweis, dass sie in dieser Saison die gefährlichste Offensive haben. Die Chancen wurden konsequent genutzt: Nur drei Minuten nach dem 1:0 erhöhte Patrick Zimmermann auf 2:0. Wiederum vier Zeigerumdrehungen später stand 3:0. Katip Tavan hatte getroffen.

Maximilian Schulwitz (18./20./24.) und Jonas Austermann (32.) stellten in der Folge den Pausenstand her. Den Schlusspunkt setzte Schulwitz in der 80. Minute per Strafstoß. Lindhorst sagte nach der Partie, dass Scharmbeckstotel es seiner Mannschaft leicht gemacht habe, die Tore zu erzielen. Der ATSV habe zu hoch verteidigt, meinte der Coach.

Am 23. Mai kann der FCV den Aufstieg perfekt machen, wenn er beim Verfolger FC Hambergen gewinnt.