Tostedt. In ihrem ersten Testspiel haben die Landesliga-Fußballer des FC Verden 04 zwar eine 3:7-Niederlage kassiert, dennoch war Trainer Frank Neubarth mit dem Auftritt seiner Elf zufrieden. Denn zum einen zeigte der FCV gegen den Hamburger Oberligisten TSV Buchholz über weite Strecken eine ordentliche Leistung – zur Pause lag der TSV Buchholz mit 3:1 in Führung –, zum anderen bildete der Test den Abschluss einer anstrengenden Trainingswoche. Lange Zeit gestaltete die Neubarth-Elf das Spiel offen. Erst als Buchholz zum 4:2 traf, gingen die Köpfe bei den Verdenern nach unten. Die Tore für den FC Verden 04 schossen Patrick Zimmermann (2) und Thomas Celik. Nicolas Brunken, Sportlicher Leiter des FCV, gab am Montag zudem bekannt, dass der Kader noch einmal verstärkt wurde. Micha Pfaff schließt sich den Reiterstädtern an. Zuletzt lief der Mittelfeldspieler für den Bremenligisten TuS Schwachhausen auf. „Micha ist auf der Sechserposition zu Hause und wird uns in der neuen Saison definitiv helfen“, sagte Nicolas Brunken im Gespräch mit unserer Zeitung.