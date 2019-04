Verden. Gerne hätte die HSG Verden-Aller den Nachbarn vom TSV Daverden am drittletzten Spieltag der Saison in der Handball-Landesliga der Männer mit einem Sieg gegen den TV Schiffdorf vorzeitig zum Meister gemacht. Am Ende hat es aber nicht gereicht für die Männer von Trainer Sascha Kunze. Mit 32:26 gingen die Zähler an den Tabellenzweiten, nachdem die Domstädter nach der Hälfte der Spielzeit noch mit 15:12 geführt hatten. „Bis zur 40. Minute machen wir vielleicht unser bestes Saisonspiel. Dann lassen wir in der Deckung nach und Schiffdorf nutzt die Freiräume“, trauerte Kunze der verpassten Möglichkeit ein wenig hinterher. Beim 20:19 (43.) durch Tim Härthe lagen die Gastgeber letztmals vorne. Als Oliver Schaffeld wenig später für zwei Minuten auf die Strafbank musste, zog der TV Schiffdorf auf vier Tore davon – 26:22 (50.).

Nachdem die HSG dem Tabellenzweiten bereits in dessen Halle beim 24:24 einen Punkt abgeknöpft hatte, lief es auch im Rückspiel zunächst gut für die Kunze-Sieben. Als Ulli Mattfeld nach zehn Minuten für die Gastgeber eingenetzt hatte, leuchtete eine 6:2-Führung der HSG von der Anzeigetafel der Aller-Weser-Halle. Auch beim 12:7 (22.) durch Schaffeld war für den Neunten alles in Ordnung. Schlussendlich triumphierten aber doch die favorisierten Gäste. Sechs Tore hatte der TVS am Ende mehr erzielt als die HSG Verden-Aller um seine beiden Haupttorschützen Tim Härthe (7/3 Treffer) und Oliver Schaffeld (6). Am kommenden Wochenende steht für die HSG das letzte Auswärtsspiel der Saison an. Für die Kunze-Crew geht es dann zum abstiegsgefährdeten SV Beckdorf II.