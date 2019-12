Die Trikotfarbe bleibt eine ähnliche: Alexander Huhn wechselt vom SV BW Bornreihe zum Klassenkonkurrenten FC Verden 04. (Tobias Dohr)

Mitte Januar wird der Fußball-Landesligist FC Verden 04 in die Vorbereitung auf die anstehende Rückrunde starten. Mit von der Partie wird dann auch ein neues Gesicht sein, denn Alexander Huhn hat sich den Domstädtern angeschlossen.

Huhn ist zwar in Verden ein neues Gesicht, im Kreis jedoch kein Unbekannter. So trug er zu Oberliga-Zeiten mehrere Jahre das Trikot des TSV Ottersberg und auch kurzzeitig das des jetzigen Oberligisten TB Uphusen. Zuletzt lief er in Blau-Weiß auf für den Klassenkonkurrenten aus Bornreihe. Da dies nicht sonderlich oft der Fall war, suchte Huhn nach einer Alternative. Und die fand er beim Spiel der Blau-Weißen gegen Verden. „Er ist danach auf uns zugekommen. Wir haben uns dann nochmals getroffen und er erzählte, dass er unzufrieden in Bornreihe mit seinen Einsatzzeiten sei“, erzählt Verdens Coach Frank Neubarth.

Das kam dem FCV gerade recht, denn quantitativ sind die Verdener eher mau besetzt. Bjarne Guth und Malte Kalski haben sich kürzlich gen Australien verabschiedet und stehen erst im April wieder zur Verfügung. „Damit wären wir derzeit bei nur 15 Feldspielern gewesen. Daher sind wir froh, uns mit Alexander quantitativ und auch qualitativ verstärken zu können“, freut sich Frank Neubarth auf den 31-jährigen Defensivakteur.