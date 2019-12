3:3 – so endete die Partie gegen den TV Varel. Eine Woche später haben die Damen 30 des TC Verden nun das gleiche Ergebnis erzielt. Gegner war diesmal der Tennisverein Berenborstel. Den Sieg verspielten die Verdener dabei wieder einmal in den beiden Doppelspielen – eine Schwäche in dieser bisherigen Tennis-Wintersaison der Oberliga. So gewannen die Tennisspielerinnen des TCV in der kompletten Spielzeit insgesamt nur drei Begegnungen im Duo.

Im Heimspiel gegen den Tennisverein Berenbostel fiel vor allem das erste Doppel deutlich aus: Spielertrainerin Martina Potratz-Reichmann und Stefanie Walter mussten sich Anja Stephan-Stetzkowski und Sandra Bartling mit 2:6 und 1:6 geschlagen geben. Das zweite Doppel ging dann an Claudia Springfeld und Nadine Brokmann, die sich gegen das Verdener Duo Anja Sabelhaus und Petra Hellweg mit 7:5 und 6:2 durchsetzten. Wesentlich besser als der Gegner präsentierte sich der TCV dagegen in den Einzelspielen. Neben der Trainerin Potratz-Reichmann bezwangen nämlich auch Walter und Sabelhaus ihre Kontrahenten. Lediglich Verena Cassens zog den Kürzeren – beide Sätze gingen an Bartling. „Wir haben die drei Einzel zurecht gewonnen. Verena Cassens hatte leider eine in dem Moment nicht lösbare Aufgabe gegen eine sehr gute Spielerin„, analysierte Potratz-Reichmann. Am anstehenden Wochenende bestreitet der aktuelle Tabellendritte die letzte Partie der Saison. Zu Hause erwarten die Verdener den Rangzweiten TC Schwülper. „Da wollen wir viele schöne Spiele und Spaß haben“.