Traf zwar einmal gegen Emmendorf, doch das erste Gegentor ging ebenfalls auf die Kappe von Nick Zander (links). (Michael Galian)

Frank Neubarth fällt an der Seitenlinie hinten über von seinem Stuhl. Der Auslöser für die Slapstick-Einlage des Coaches war die Aktion in der 83. Minute von Bjarne Guth, der zwar den gegnerischen Keeper erfolgreich umkurvte, es dann aber nicht zustande brachte, den Ball im Tor unterzubringen. Dies war eine der entscheidenden Szenen im Heimspiel der Fußball-Landesliga des FC Verden 04 gegen den SV Emmendorf, das aus Verdener Sicht mit einem völlig unnötigen 2:2 (1:1) endete.

Nach Schlusspfiff hatte Frank Neubarth dann vollends den Kaffee auf, marschierte auf den nicht immer ganz glücklich agierenden Schiedsrichter Lukas Höft (SV Ahlerstedt/Ottendorf) zu, hatte danach wenig aufbauende Worte für seine Truppe über und wollte sich in seiner Enttäuschung auch nicht weiter zur Partie äußern. „Was soll ich dazu noch sagen?“ Das war’s. Im Grunde hatte Verdens Trainer recht, denn der Spielverlauf inklusive der entscheidenden Szenen sprachen für sich.

Ein folgenschwerer Rückpass

Dabei hatte alles bestens angefangen: Verden übernahm direkt die Kontrolle über das Spiel und belohnte sich bereits nach fünf Minuten. Nach feinem Spielzug über Maximilian Schulwitz und Jonas Austermann landete der Ball bei Nick Zander, der die Gastgeber in Front brachte. Und so ging es zunächst auch weiter: Die nächste Chance bot sich Thomas Celik, da Emmendorf reichlich Lücken bot. Doch Verden verstand es anschließend, den Gegner ins Spiel zu holen. Zander spielte im Mittelfeld einen schlampigen Pass, der zum Konter führte, den Emmendorfs Jan-Georg-Peter Böhringer mit dem 1:1 abschloss (15.). Die zuvor passiven Emmendorfer durften nun mitspielen, da sich die Neubarth-Truppe nun ebenso passiv präsentierte. Erst gegen Ende der ersten Halbzeit fand der FCV zurück ins Spiel und verbuchte zwei Chancen durch Celik und Zander, der per Kopfball nach starkem langen Ball von Philipp Breves am Pfosten scheiterte.

Direkt nach der Pause stand wieder Nick Zander im Mittelpunkt. Zunächst legte er auf Schulwitz ab, der den Ball zentral auf Emmendorfs Keeper David-Joel Meyer drosch. Wenig später ging Zander in ein Luftduell mit Meyer, gewann dieses und schob den Ball ins Tor. Doch der Unparteiische pfiff diese Aktion ab – eine umstrittene Entscheidung. Die nächste folgte in der 65. Minute, als ein vermeintliches Handspiel eines Emmendorfers im eigenen Sechzehner nicht geahndet wurde. Verden erarbeite sich weitere Chancen, doch der letzte Punch fehlte sowohl Zander (62.) als auch Radif Alijan (68.) und Steen Burford (78.). Da Emmendorf mit dem Remis bereits zufrieden war, verlor die Partie deutlich an Niveau.

Doch am Ende wurde es nochmals turbulent. Eingeläutet wurde diese Phase mit dem 2:1 der Gastgeber. Philipp Breves traf mit einem tückisch aufsetzenden Freistoß (81.). Nun taumelte Emmendorf und Bjarne Guth hätte die Entscheidung herbeiführen können, anstatt seinen Trainer vom Stuhl zu schmeißen. Gänzlich auf die Palme brachte Frank Neubarth dann die Szene in der 86. Minute. Alijan klärte einen Ball per Grätsche Richtung Keeper Stefan Wöhlke, der den Ball jedoch nicht weit nach vorne beförderte, sondern ihn aufnahm. Das hatte einen indirekten Freistoß zur Folge – eine Entscheidung der Kategorie „kann, muss aber nicht“. Den folgenden Freistoß klärte Verden zur Ecke, die wiederum führte zum 2:2 durch Emmendorfs Benjamin Silbermann, der per Kopf traf.

Das war’s und somit spielte der FC Verden 04 zum dritten Mal in Folge unentschieden. Das Bittere dabei: In diesen Spielen wurden jedes Mal zwei weitere Punkte unnötig liegengelassen. Das hat zur Folge, dass sich die Domstädter nun auf dem zehnten Platz in der Landesliga-Tabelle wiederfinden.