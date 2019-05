Jonathan Schmude gelang in Emmendorf der 1:1-Ausgleich. (Björn Hake)

Noch vor einer Woche waren sie beim FC Verden 04 geschockt. Im Heimspiel gegen den TSV Winsen/Luhe hatten die Reiterstädter eine der schlechtesten Leistungen der gesamten Saison gezeigt und verdient mit 1:3 verloren. Mit diesem Resultat endete auch Verdens Auswärtsspiel beim SV Emmendorf – allerdings mit einem kleinen Unterschied. Diesmal gewann der abstiegsbedrohte Fußball-Landesligist aus der Domstadt. Zur Pause stand es in Emmendorf 1:1.

Verdens Trainer Frank Neubarth analysierte den wichtigen Auswärtssieg zwar nüchtern, die Erleichterung war dem Ex-Profi aber dennoch anzuhören. „Meine Mannschaft hat in dieser Woche ein ganz anderes Gesicht gezeigt“, sagte der Coach nach seinem vierten Spiel mit dem FC Verden 04. „Das war ein ganz anderes Auftreten. Das Team hat sehr gut und konzentriert gespielt. Das war mit dem Auftritt gegen Winsen überhaupt nicht zu vergleichen.“

Dabei begann die Begegnung für die Reiterstädter denkbar schlecht. Denn nach nur neun gespielten Minuten gingen die Gastgeber in Führung. Jeremy Fritz erzielte das 1:0 für Emmendorf. Ein einfacher Pass in die Schnittstelle reichte, um die Verdener Defensive auszuhebeln. Die Neubarth-Elf wurde durch den frühen Rückstand jedoch nicht nervös. Sie behielt die Ruhe und kam verdientermaßen auch zum Ausgleich, der auf das von Konto von Jonathan Schmude ging (19.). „Wir hatten zudem noch mehrere Chancen und haben vor der Pause auch einen zweiten Treffer erzielt, der – warum auch immer – nicht gegeben wurde“, sagte Neubarth.

Nach dem Seitenwechsel blieb Verden hellwach und zeigte sich zudem treffsicher: Zunächst traf Philipp Breves per Freistoß zum 2:1 (56.), Patrick Zimmermann schloss in der 78. Minute einen Verdener Spielzug mit dem 3:1 ab. Nun geht der Blick des FCV am Mittwoch nach Achim. Dort trifft der Oberligist TB Uphusen auf den Heeslinger SC. Der TBU kann in dem Spiel die Klasse sichern, was für den FC Verden bedeuten würde, dass auch er die Liga hält, weil es dann nur drei Landesliga-Absteiger geben würde.