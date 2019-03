Verden. Für die männliche C-Jugend der HSG Verden-Aller geht die Saison in die Verlängerung. Durch einen 28:21 (12:10)-Heimsieg gegen den TSV Anderten haben sich die Handball-Talente aus der Kreisstadt in der Oberliga Platz drei geschnappt. Dieser berechtigt zur Teilnahme an der Niedersachsenmeisterschaft, die am letzten März-Wochenende in Oldenburg ausgespielt wird.

Im „Endspiel“ um Platz drei gegen den TSV Anderten zogen die von Sven Klaasen und Lars Blatt trainierten HSG-Jungs zu Beginn der zweiten Halbzeit vorentscheidend auf 19:14 (33.) davon. Ab dem 21:17 (38.) versuchten es die Gäste mit einer Manndeckung – vergebens. Die HSG behielt einen kühlen Kopf und baute die Führung noch auf sieben Tore aus. In Oldenburg treffen die jungen Verdener auf den TSV Burgdorf und den HC Northeim aus der eigenen Staffel. Aus der Oberliga West haben sich neben Ausrichter TvdH Oldenburg noch der OHV Aurich und die SG HC Bremen/Hastedt qualifiziert. Gespielt wird nach dem Modus Jeder-gegen-jeden.