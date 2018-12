Lennart Schröder bringt Westercelles Keeper zum Hinterherschauen. (Björn Hake)

Die Serientäter haben wieder zugeschlagen. Zum fünften Male in Folge siegten die A-Junioren des JFV Verden/Brunsbrock. Im Heimspiel bezwang der Niedersachsenligist den VfL Westercelle mit 3:0 (0:0).

Schon in der torlosen ersten Hälfte hätten Felix Wolf (17.) und Lennart Schröder (30.) ihr Team in Führung schießen können. Direkt mit dem Wiederanpfiff verpasste es zunächst auch Ole Sievers, den VfL-Keeper Dominik Lowag zu überwinden (46.). Besser machte es der Stürmer in Spielminute 52, als er auf Vorarbeit von Lennart Schröder erfolgreich war. Neun Minuten später legte Sievers nach. Er verwertete eine Flanke von Tjare Müller. In der Folge kontrollierten die Platzherren die Partie nach Belieben. Schröder gelang mit seinem Treffer zum 3:0 die endgültige Entscheidung (84.). „Wir waren offensiv fast immer gefährlich und haben defensiv kaum etwas zugelassen. Der Abstand zu den Nichtabstiegsplätzen tut uns gut, ausruhen dürfen wir uns darauf allerdings nicht. Im letzten Hinrundenspiel wollen wir uns unsere Serie vom JFV Ahlerstedt/Ottendorf/Heeslingen nicht kaputtmachen lassen“, bleibt Verdens Trainer Antonino Sansone mit seinem Team fokussiert. Der Jahresabschluss wird am kommenden Samstag ab 14 Uhr stattfinden.