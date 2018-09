Präsentierte beim Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0 gegen Treubund Lüneburg seine Freistoßkünste: Verdens Philipp Breves. (Hake)

Lüneburg. Mit einem 3:3 (1:2) ist der FC Verden 04 vom Punktspiel der Fußball-Landesliga beim MTV Treubund Lüneburg zurückgekehrt. Angesichts einiger Ausfälle hätte FCV-Trainer Sascha Lindhorst diesen Punktgewinn vor der Partie wohl direkt unterschrieben. „So wie das Match aber gelaufen ist, ärgere ich mich eher über zwei verpasste Punkte. Wenn wir unsere Konter besser ausspielen, haben wir eine ruhige Schlussphase und gehen als Sieger vom Platz“, haderte Lindhorst.

Sein Team fand gut ins Spiel und ging wie in der Vorwoche durch einen von Patrick Zimmermann verwandelten Foulelfmeter in Führung (17.). Und es kam noch besser, indem Philipp Breves seine Freistoßkünste unter Beweis stellte und für die Gäste auf 2:0 erhöhte (20.). Auch das dritte Tor fiel per Standard. Nach einem Kontakt mit Amer Özer nahm der MTV-Stürmer den Elfmeterpfiff gerne an – 1:2 (32.). Doch auch nach der Pause deutete vieles auf einen Auswärtssieg. Der gegnerische Torhüter verschätzte sich bei einem langen Abschlag von FC-Keeper Stefan Wöhlke. Andre Zerbst bedankte sich (49.).

Anschließend bekam der MTV Oberwasser und übte enormen Druck aus. „Doch genau in dieser Phase bekommen wir diese Kontermöglichkeiten“, kritisierte Sascha Lindhorst, der dann das 2:3 mit ansehen musste (74.). Lüneburg war nun endgültig zurück im Spiel. Wiederum hatte Verden die Chance auf den vierten Treffer. Zimmermann und Nick Zander spielten jedoch eine Überzahlsituation schlampig aus. Das sollte sich mit dem Ausgleich rächen (86.). In den Schlussminuten ergab sich ein offener Schlagabtausch, bei dem Nick Zander und Frederik Bormann nur knapp den Lucky Punch verpassten. „Das wäre aus meiner Sicht gar nicht unverdient gewesen, wenn wir noch den Schlusspunkt gesetzt hätten. Aber auch so können wir uns mit etwas Abstand über einen Punktgewinn bei einem starken Gegner freuen."