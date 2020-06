Dennis Hoins spielte zuletzt beim VfB Lübeck in der Regionalliga. (imago)

In der kommenden Saison tritt der VfB Lübeck in der 3. Liga an. Dennis Hoins geht das Abenteuer mit dem Traditionsverein aus Schleswig-Holstein aber nicht an. Der Fußballer aus Verden hat seine Karriere beendet. Das teilte der VfB jetzt mit. „Seit Ende des vergangenen Jahres fehlt unsere Nummer 23 im Training, in den Spielen, in der Kabine, auf der Lohmühle. Hoins fiel krankheitsbedingt lange Zeit aus. Diagnose: Depressionen“, heißt es auf der Internetseite des Klubs: „Hoinser suchte sich professionelle Unterstützung, an Leistungsfußball war nicht mehr zu denken.“ Inzwischen gehe es dem 27-jährigen wieder deutlich besser. An eine Rückkehr in den Fußballzirkus denke Hoins allerdings nicht mehr. „Wir haben ihm ein Angebot gemacht, auch in der neuen Saison Teil unserer Familie zu sein. Dennis hat von seiner Zukunft aber andere Vorstellungen“, erklärte Sportdirektor Rocco Leeser.

„Ich habe mich sehr über dieses Angebot gefreut“, wird Hoins auf der Internetseite der Lübecker zitiert. „Ich hatte eine tolle Zeit beim VfB und bin sehr stolz, Teil dieser Aufstiegsmannschaft gewesen zu sein. Der Fußball wird zukünftig nicht mehr der Schwerpunkt in meinem Leben sein, ich will nur noch nebenher kicken und einem ‚normalen‘ Job nachgehen.“

Bis zum Ende der Saison 2012/2013 spielte Hoins für den FC Verden 04. Es folgte der Wechsel zum SV Arminia Hannover. Bevor er im Sommer 2017 zum VfB Lübeck wechselte, spielte Hoins noch zwei Jahre für Hannover 96 II.