Der FC Verden 04 hatte sich in der Fußball-Landesliga fest vorgenommen, beim SV Teutonia Uelzen einen Sieg einzufahren. Doch das Spiel fand erst gar nicht statt. Aufgrund nicht bestätigter Corona-Verdachtsfälle innerhalb der Verdener Mannschaft wurde die Partie vorsorglich abgesagt. Das teilte der Fußball-Landesligist auf seiner Facebookseite mit.

Die Reiterstädter müssen nun länger warten, bis sie die nächste Möglichkeit haben, Punkte einzufahren. Am kommenden Spieltag haben die Verdener nämlich spielfrei. Erst am 18. Oktober steht das nächste Pflichtspiel an. Dann gastiert die Elf von Trainer Frank Neubarth beim TSV Etelsen.