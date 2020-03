Torben Rodel verlor mit dem JFV Verden/Brunsbrock in Havelse. (Björn Hake)

Mit einer unnötigen 0:1 (0:1)-Niederlage beim TSV Havelse II sind die A-Junioren des JFV Verden/Brunsbrock in die Rückserie der Niedersachsenliga eingestiegen. Das Tor des Tages fiel dabei schon in der 13. Spielminute, als die Gastgeber die JFV-Abwehrkette mit einem langen Ball überspielten und der Torschütze frei vor JFV-Keeper Ole Brüns die Nerven behielt.

Zwar waren die Gäste anschließend feldüberlegen. Zu klaren Chancen kam das Team aber nicht. Lediglich Fernschüsse von Torben Rodel und Carl Himmler beschworen im ersten Spielabschnitt ein wenig Gefahr hervor. Aufregender wurde dann die Schlussphase, in der der JFV Verden/Brunsbrock Ausgleichschancen besaß. So verpassten Lasse Homann, Malte Postler und Luca Bormann das mögliche 1:1. In der Nachspielzeit ließ auch Linus Baselt aus aussichtsreicher Position den Punktgewinn aus. „Ein wenig Pech kam auch hinzu. In zwei Situationen hätten wir durchaus einen Handelfmeter bekommen können. Alles in allem hätten wir einen Punkt verdient gehabt, daher tut die Niederlage besonders weh“, erklärte Co-Trainer Andreas Müller.