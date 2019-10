Verdens gebrauchter Tag

Der Mann des Tages war Stefan Denker (links): Der Ex-Uphuser gewann nicht nur beinahe jeden Zweikampf, sondern erzielte auch alle Treffer für den RSV. (Björn Hake)

Reihenweise verlassen die Zuschauer den Platz am Hubertushain. Passend zur Gemütslage derjenigen, die es mit dem FC Verden 04 halten, hat der Regen wieder eingesetzt. Passend, weil das Spiel der Fußball-Landesliga gegen den Rotenburger SV zwar noch nicht beendet, aber bereits entschieden ist. Wenig später bei Abpfiff hieß es dann 4:1 (2:0) aus Sicht der Gäste. Entsprechend dem Ergebnis lautete dann auch das erste Resümee von Verdens Coach Frank Neubarth: „Das war ein gebrauchter Tag für uns.“ Denn Verden verlor nicht nur das Spitzenspiel gegen den neuen Tabellenzweiten, sondern auch gleich zwei Spieler fürs Erste.

Doppelfehler vor dem 0:1

Doch der Reihe nach: Zwölf Minuten blieb es ruhig auf dem Feld, dann läutete Rotenburg eine doch noch ereignisreiche erste Hälfte ein, indem Marcello Eduardo Menezes Muniz per verunglückter Flanke die Latte traf. Zwei Minuten später führte dann ein Verdener Doppelfehler zum 0:1. Zunächst spielte Jonathan Schmude unbedrängt einen Fehlpass in des Gegners Fuß, dann schlug Robert Sikut den Ball nicht raus, sondern verlor ihn am Sechzehner gegen Menezes Muniz. Dieser sah vor dem herauseilenden Stefan Wöhlke den freien Stefan Denker, der ins leere Tor einschieben durfte. Verden antwortete in Minute 21 mit dem ersten vernünftigen Angriff über Katip Tavan und Steen Burford, dessen Flanke bei Thomas Celik landete. Sein Schuss wurde aber noch geblockt. Gefährlicher blieb der RSV: Ein Kopfball von Stefan Denker verfehlte nur knapp das Verdener Gehäuse (23.). In Minute 27 dezimierte sich Verden dann selbst, indem Radif Alijan seinen Gegenspieler Yannick Chwolka umschubste und dafür die Rote Karte sah. „So etwas Schwachsinniges, mehr als dämlich“, kommentierte Neubarth die Aktion seines Spielers.

Zunächst veränderte das den Spielverlauf aber nicht, Rotenburg wartete einfach weiter auf die Fehler Verdens. Und die Gastgeber taten dem RSV diesen Gefallen. Tavan verlor auf der linken Außenbahn den Zweikampf gegen Jannik Niepel, der im Zentrum Denker sah. Sein Schuss wurde zum Flipperball und schlug im Eck ein – 2:0 für die Gäste (40.). Nahtlos ging es über in die zweite Hälfte. Wenige Sekunden nach Wiederanpfiff jubelte Denker erneut. Nach einem Angriff über außen war der Ex-Uphuser im Fünfer für das 3:0 zur Stelle. „In der Halbzeit nehmen wir uns noch was vor und dann bekommst du direkt das dritte Gegentor – das ist natürlich ein Tiefschlag. Mehr Geschenke als wir heute kann man nicht verteilen“, befand Coach Frank Neubarth.

Traumtor durch Mirco Temp

Etwas Hoffnung keimte dann nochmals in der 57. Minute durch ein Traumtor von Mirco Temp auf. Zunächst scheiterte Verdens Nummer 24 noch per Kopf, bei der anschließenden Ecke setzte er aber zum Fallrückzieher an und traf ins linke Eck. Nun war Verden plötzlich wieder da und hatte in Person von Celik nach einer Ecke eine Doppelchance (64.). Doch im Anschluss verpasste es Verden, die kurze Verunsicherung Rotenburgs auszunutzen. Daher plätschert die Partie dem Ende entgegen und zu allem Überfluss holte sich Verdens Philipp Breves noch in der 84. Minute nach wiederholtem Foulspiel Gelb-Rot ab. Der Schlusspunkt war dann dem Mann des Tages vorbehalten: Stefan Denker krönte seine überragende Leistung mit dem 4:1 nach Steilpass auf ihn (90.).

Während es also der Tag des vierfachen Torschützen Stefan Denkers war, konnte dieser Tag für den FCV entsprechend als gebraucht bezeichnet werden. Das konnte auch Mirco Temp nur bestätigen: „Das fängt in der ersten Halbzeit an. So eine Rote Karte kannst du dir in so einem Spiel nicht erlauben. Dadurch verändert sich dann natürlich die ganze Taktik. Und dann fängst du dir nach der Halbzeit direkt das dritte Tor. Bei Rotenburg hat auch einfach alles gepasst.“